Kisorsolták a Bajnokok Ligája főtáblájának csoportjait

Az osztrák fővárosban nem építenek fel egy új futballarénát, mivel úgy számolnak, az ezzel járó költségeket nem lehet kitermelni.

„Nem épül új nemzeti stadion Bécsben!” – jelentette ki a Kurier című napilapban az osztrák főváros sporttanácsosa, a szociáldemokrata Peter Hacker. A határozott kijelentéssel a városvezető, aki a múlt év májusa óta tölti be tisztségét, több éves vita végére tett pontot. Az Osztrák Labdarúgó-szövetség (ÖFB) régóta szorgalmazza, hogy vagy korszerűsítsék az ország legnagyobb focipályáját, a Práterben lévő, 50865 férőhelyes Ernst Happel Stadiont vagy építsenek egy új, nagyobb arénát, amely a nemzetközi előírásoknak megfelelően külön edzőpályával is rendelkezik. Az ÖFB tavaly még támogatást kapott a beruházáshoz Heinz-Christian Strache alkancellártól, aki sportminiszteri minőségében hangoztatta, hogy a bécsi világvárosnak szüksége van egy új népstadionra. Strache azóta megbukott, s most a sportlétesítmény ötlete vele tűnik el a süllyesztőben.

Hacker szerint 300-400 millió euróba (96-128 milliárd forint), egészen pontosan adóeuróba kerülne egy olyan pálya, ahol európai kupadöntőt lehet játszani. Egy ilyen stadion élettartama a tanácsos szerint körülbelül 50 év, ennyi idő alatt legfeljebb öt finálét rendeznének az osztrák fővárosban.

„Öt meccsre ilyen irtóztató összeg? Akkor inkább televízión nézzük a küzdelmet, s a pénzt tömegsportra és a gyerekeink sportolására fordítjuk. Igazán kiterjedt tömegsport nélkül nincs élsport” – így a politikus, aki korábban szociális kérdésekkel foglalkozott.

Hacker nem zárkózik el az Ernst Happel Stadion fejlesztésétől, de mint mondta, a futballszövetségnek dönteni kell, melyik beruházást tartja a legfontosabbnak.

„Mindenki egy szuper VIP-lelátóról álmodozik. Számolniuk kell azonban azzal, hogy a beruházásnak refinanszíroznia kell magát. Az ugyanis nem megy, hogy az olcsó helyeken ülő szurkolók fizetik a VIP-páholyt, ahol majd rákot szolgálnak fel.”

A sporttanácsos megállapodott az ÖFB-vel, hogy nem minden válogatott meccset rendeznek Bécsben. Szóba került, hogy Alsó-Ausztriában, az osztrák főváros határában építenek fel egy új népstadiont vagy esetleg a sikeres bevásárlóközpontjáról ismert burgenlandi Parndorfban. Mindkét helyen lelkesednek az önkormányzatok, Burgenlandról tudott, hogy 12 éve anyagilag is támogatja az osztrák nemzeti válogatottat. A helyszín kiválasztásához autópálya és megfelelő tömegközlekedési kapcsolódás is szükségeltetik.

A szeptember végére kitűzött általános választások miatt a stadionépítés egyelőre lekerül a napirendről, legközelebb 2020-ban lesz róla szó. Addig is, az Ernst Happel Stadion ad otthont október 10-én az Izrael elleni, majd november 16-án az Észak-Macedónia elleni találkozónak.

Puskás Ferenc Stadion Fotó: Szalmás Péter / Népszava