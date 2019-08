Hűvös a keleti szél - A német nagykoalíció eddigi legnagyobb erőpróbája lesz szeptember elseje

Szászországban és Brandenburgban járulhatnak urnákhoz a választók.

Két olyan német tartományban rendeznek választást vasárnap, ahol rendkívül erős a jobboldali radikális Alternatíva Németországért (AfD), s ahol népszerű a kirekesztés ideológiája. Sok jóra nem számíthat Angela Merkel kancellár kormánya, nem kérdés ugyanis, hogy mindkét tartományban mind a kereszténydemokraták, mind a szociáldemokraták jelentős visszaeséseket könyvelhetnek el. A kormány gerincét adó CDU Szászországban, az SPD pedig Brandenburgban veszíthet legalább tíz százaléknyi voksot. Különösen a brandenburgi választás végkimenetele befolyásolhatja a berlini kormány további sorsát. Ha ugyanis a szociáldemokraták második helyre szorulnának az AfD mögött, akkor a szociáldemokratáknál megerősödne az a vonal, amely szerint fel kell mondani a nagykoalíciót, és ellenzékbe kell vonulni. A drámai helyzetet mutatja, hogy 2014-ben még 31,9 százalékot szerzett az SPD, most azonban 21-22-t jósolnak neki, ugyanúgy, mint az AfD-nek. Tizedszázalékok dönthetnek egyik vagy másik párt javára. Ha azonban arról kellene szavazni, kit tartanak alkalmasabbnak a miniszterelnöki tisztségre, a szociáldemokrata Dietmar Woidkét vagy az alternatívás Andreas Kalbitzot, az SPD politikusa nagy fölénnyel, mintegy negyven százalékkal utasítaná maga mögé a szélsőséges politikust. Az AfD „Mi vagyunk a nép” plakátokkal tűzdelte tele a tartományt. Populista kampánya sikeres volt, sokakkal elhitette, hogy az itt élők továbbra is csak másodrendű polgárok a nyugatnémetekkel szemben. Feledésbe merül, hogy a volt NDK felzárkóztatására összesen mintegy 2000 milliárd eurót fordított a német szövetségi kormány. Csak most készítik elő annak a szolidaritási járuléknak a megszüntetését, amelyet két és fél évtizede vonnak le a németek jövedelméből. Harminc évvel a berlini fal leomlása után politikailag minden korábbinál szembetűnőbbé válhat, milyen jelentősek a gondolkodásbeli különbségek a kelet- és nyugatnémetek között. A keletnémet tartományok felzárkóztatása sikertörténet, figyelembe véve azt, honnan indultak, de az is tény, hogy a gazdasági lemaradás máig megmaradt. A hatvan legkisebb átlagjövedelmű körzet mindegyike az egykori NDK területén található. Míg a háztartások bevétele nyugaton 92500 euró, Kelet-Németországban ennek körülbelül a negyede, 23400 euró. Ezt az is magyarázza, hogy a keletnémet gazdaság kevésbé exportorientált. A keletnémetek tulajdonában alig vannak részvények, szemben a nyugatiakkal. Mindez az NDK hagyatéka. Különösen a kilencvenes éveket szenvedték meg az itt élők, sok gyár zárt be, százezrek kerültek utcára. A fejlődést azonban nem lehet nem észrevenni. A volt NDK-ban a munkanélküliség 6,6 százalékos, tíz éve ennek a duplája volt, és csak 1,9 százalékponttal magasabb, mint az egykori NSZK területén. A munkavégzés hatékonysága négyszeresére emelkedett. Manapság akadnak olyan szélsebesen fejlődő keletnémet városok, mint Jéna, Drezda, vagy Lipcse, ezek a német digitális világ úttörőivé váltak. Az utóbbi időben azonban kétségtelenül lelassult a keletnémet tartományok felzárkózása. A keleti régió GDP-je a nyugatiénak 70-75 százaléka. A német tőzsdén nincs keleten bejegyzett cég, s az 500 legnagyobb német vállalatból még ma is csak 34 keletnémet. Nagy gondot jelent keleten a társadalom elöregedése. Az AfD elsősorban azokban a régiókban hódít, ahol a magas munkaerőhiány miatt külföldi munkaerőre van szükség. Ám a különféle felzárkóztatási programok kezdik éreztetni hatásukat: 2017 óta több nyugatnémet vándorol Kelet-Németországba, mint fordítva. A nagy elvándorlási hullámnak vége szakadt. Mindez azonban globálisan még nem érezteti a hatását, s akadnak olyan felmérések, amelyek szerint 2030-ig a volt NDK munkaképes lakosságának 20 százalékát veszítheti el. A keletnémet régió lakosságszáma az 1905-ös szintre csökkent, miközben a nyugaton élők száma ugyanezen időszak alatt megkétszereződött, részint a bevándorlásnak köszönhetően. Ezek az összetevők magyarázzák az AfD előretörését, s azt, hogy sokan a volt keletnémet tartományokban az újraegyesült Németország veszteseinek érzik magukat. Az AfD azt próbálja elhitetni az emberekkel, hogy a bevándorlás miatt is nehezebb lett a helyzetük, miközben – mint a fentiekből is kiderül – épp az elvándorlás jelentett súlyos problémát. A tradicionális pártokkal szembeni ellenérzések azonban igen erősek, óriási csapás lenne az SPD számára, ha Brandenburgban elveszítené a miniszterelnöki tisztséget. Ez azonban nem jelentené automatikusan a nagykoalíció felmondását. Ennek több oka van. Októberben újabb keletnémet tartományban, Türingiában voksolnak majd, addig biztosan nem lesz változás. Másrészt a párt csak az év vége felé vonja le a közös kormányzás tanulságait. Harmadrészt a párt átmeneti állapotban van, szeptemberig jelentkezhetnek az elnökjelöltek, decemberben választják meg a két társelnököt. Negyedrészt egy előrehozott választás az SPD Waterloo-ját jelentheti, alacsony közvélemény-kutatási adatai miatt. Ami Szászországot illeti, itt egy számjegyű lehet az SPD eredménye, mégis a CDU-nak van igazi veszítenivalója. Felmérések szerint azonban a kereszténydemokraták megelőzik az AfD-t, mintegy négy-öt százalékkal. Az itteni CDU mindig is konzervatívabb volt, mint más német tartományokban. Szászországi szárnya a legkritikusabb az Oroszország ellen a krími beavatkozás miatt 2014-ben bevezetett uniós szankciókkal szemben. Michael Kretschmer tartományi miniszterelnök minden további nélkül pózol Vlagyimir Putyin orosz elnök mellett. További ezer rendőrt ígért a tartományba, hogy javítsa a biztonságot. Ezt rossz néven vette az Alternatíva, a párt szerint a kereszténydemokrata vezető az AfD-től lopta az ötletet. Kretschmer más lépésekkel is igyekezett kifogni a szelet az Alternatíva vitorlájából. Egyebek mellett ígéretet tett olyan rendszer életre hívására, amelynek révén könnyebben rendezhetnének helyi népszavazásokat, s vétózhatnának meg a helyiek népszerűtlen törvényeket. Berlinben azonban mind növekvő ellenérzésekkel fogadták a tartományi kormányfő populizmustól sem mentes kampányát. Időnként ugyanis az lehet az ember érzése, mintha a CDU nem is lenne a szövetségi kormány meghatározó ereje. Ám ami Berlinben visszatetszést kelt, azt Szászország több részén nagy lelkesedéssel, tapssal fogadják. Itt másként ketyeg az óra, sokan még mindig úgy gondolják, hogy a volt NDK-t nem zárkóztatták fel kellőképpen. A CDU szászországi szlogenje a következőképpen hangzik: „Szászországról van szó!” Ez némi elhatárolódásra is enged következtetni a berlini nagykoalícióval szemben. A megállapítás azonban nem helytálló. Nem csak a tartományról, hanem Németország további sorsáról is szó lesz.

Így állnak most Brandenburg INSA / F. Wahlen / Infratest dimap/ Civey / 2014-es eredmény SPD 21 22 22 20,3 31,9 CDU 17 17 18 17,9 23 Balpárt 15 14 15 15,5 18,6 AfD 21 21 22 20,3 12,2 Zöldek 14 15 12 14,8 6,2 FDP 5 5 5 4,9 1,5 Freie Wähler 5 4 4 - 2,7 Szászország INSA / F. Wahlen / Infratest dimap / FB Czaplicki / 2014-es eredmény CDU 29 32 30 28 39,4 Balpárt 15 14 16 16 18,9 SPD 8 9 7 8 12,4 AfD 25 25 24 26 9,7 Zöldek 11 11 11 13 5,7 FDP 5 5 5 5 3,8 Freie Wähler 4 3 4 3 1,6

Lendületben a demokratikus erők AfD-s ellenzői Fotó: TOBIAS SCHWARZ / AFP

A „mit sem sejtők” régiója

Milyen egy tipikus település, ahol nagyon népszerű az Alternatíva? Ezzel kapcsolatban a lengyel határnál lévő Görlitzet emlegetik, amely Szászország legkeletibb részén fekszik. Nem is olyan rég már bekerült a hírekbe. Május végén ugyanis az európai parlamenti választással egy időben rendezték meg a polgármesterválasztást, s az AfD jelöltje, Sebastian Wippel végzett az élen. Riasztó fejlemény volt ez a tartományi választás közeledtével. A demokratikus erők azonban összefogtak, így két héttel később a romániai születésű kereszténydemokrata politikust, Octavian Ursut választották meg városvezetőnek. Az azonban mindenképpen intő jel, hogy Wippel 45 százalékot szerzett a második fordulóban, ennyien tartották elfogadhatónak egy nyíltan bevándorlásellenes, euroszkeptikus formáció jelöltjét. A keletnémet határvidék különösen jó terep az AfD számára, ezt Kretschmer tartományi miniszterelnök is megtapasztalhatta 2017-ben, a parlamenti választáson választókörzetében alulmaradt az AfD jelöltjével szemben. Ez a régió már az NDK-ban is a „mit sem sejtők vidékének” számított, mert nem tudták fogni a nyugatnémet tévécsatornák adásait, a lengyel programmal viszont nem mentek sokra. Az itt élők az újraegyesítés legnagyobb veszteseinek tartják magukat. Németország egyetlen másik körzetében sem alacsonyabb az átlagbér, az elnéptelenedett házak a tömeges elvándorlás hírmondói maradtak. Még dízelmozdonyok járnak erre, pedig néhány kilométerre, Lengyelországban is villamosmozdonyok közlekednek. Octavian Ursu polgármester is elismeri, a helyiek kirekesztve érzik magukat. Ez azonban a valóságnak csak az egyik, az AfD által kidomborított része. Görlitz valójában az ellentmondások városa is, hiszen a házakat – részint egy nyilvánosságot kerülő magánbefektetőnek köszönhetően - felújították, kívülről valóságos ékszerdoboznak számít. A Siemens itteni gyárát is megmentették az enyészettől, s a javulást jelzi, hogy az elvándorlást is sikerült megállítani. A város átlagéletkora egyre magasabb, ez ellen is fellépnek: az érdeklődők számára próbalakhatást biztosítanak. A cél, hogy idevonzzák a fiatalokat a távolabbi régiókból. Akadnak is üzletek, amit már az új lakók alapítottak.