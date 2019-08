Karácsony is leadta az ajánlásait

Nemcsak a főpolgármester-aspiránsnak, hanem az összes ellenzéki, budapesti polgármester-jelöltnek megvannak az októberi választáson való induláshoz szükséges aláírásai.

Több mint tizenhatezer ajánlást adott le péntek délelőtt Karácsony Gergely, az ellenzék főpolgármester-jelöltje – jelentette be Molnár Zsolt. Az MSZP budapesti elnöke a momentumos Kerpel-Fronius Gáborral, a DK-s Gy. Németh Erzsébettel, a párbeszédes Béres Andrással és az LMP-s Heltai Lászlóval sétált be a Városházára, hogy leadhassák Karácsony indulásához szükséges szignókat. Molnár Zsolt elmondta: nemcsak a főpolgármester-aspiráns, hanem az összes ellenzéki, budapesti polgármester-jelölt, valamint egyéni képviselők is leadják ma az aláírásokat. Gy. Németh Erzsébet szerint Tarlós István kormánypárti főpolgármester kilenc évig semmit sem csinált, most pedig kiáll a budapestiek elé a kampányban és azt hiszi: ez elég. – Nem lesz elég, ellenzéki főpolgármester és ellenzéki kerületvezetőket fognak választani a budapestiek – jósolta a DK elnökségi tagja. Kerpel-Fronius Gábor felidézte, az előválasztás egyik résztvevőjeként ígéretet tett arra, hogy segíteni fogja Karácsony kampányát. – Azért, hogy a jövőben elképzelésekkel, víziókkal rendelkező vezetése legyen Budapestnek. – Karácsony már 2011-ben is azt mondta, teljes körű összefogással lehet leváltani a Fideszt. A Párbeszéd pedig először hangoztatta, hogy előválasztással kell megtalálni a megfelelő jelölteket – jelezte Béres András. A Párbeszéd politikusa szerint Karácsony a két előválasztási győzelme miatt méltó arra, hogy a budapestieket képviselje. Heltai László, az LMP közelmúltban megválasztott fővárosi elnöke azt hangoztatta, hogy olyan új városvezetés kell, amely felveszi a küzdelmet a klímaváltozással.