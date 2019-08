Tűréshatáruk végére értek a pedagógusok

Utcai megmozdulásra vagy akár sztrájkra is sor kerülhet, ha a kormány továbbra is figyelmen kívül hagyja a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) követeléseit.

A szakszervezet szeptember 22-ei kongresszusán döntenek majd arról, mi legyen a következő lépés – erről Szabó Zsuzsa PSZ-elnök beszélt lapunknak. Azt is elmondta, idén is kaptak meghívást a vasárnap esedékes Nemzeti Tanévnyitóra, de jelezték: nem kívánnak részt venni rajta. A PSZ hónapokig tárgyalt az oktatási államtitkársággal, illetve a Köznevelési Érdekegyeztető Tanácsban egyebek mellett az egységes béremelésért, az óraszámok és a többletterhek csökkentéséért, a kiszámítható jogalkotásért – sikertelenül. Noha márciusban ki tudtak harcolni egy stratégiai együttműködési megállapodást az Emberi Erőforrások Minisztériumával, amelyben ígéretet kaptak arra, hogy minden, a közoktatást érintő új jogszabály- vagy törvénymódosító tervezetet megkapnak, a kormány az első adandó alkalommal felrúgta az egyezséget. - A pedagógusok a tűréshatáruk végére értek – jelentette ki Szabó Zsuzsa. Ezt alátámasztja a PSZ szerdán indított, a tanárok munkaterhelését vizsgáló felmérésének – amit másfél nap alatt mintegy 1600-an töltöttek ki - részeredményei is. E szerint a válaszadó pedagógusok átlagosan 68 órát dolgoznak egy héten. A helyettesítések száma a múlt évben átlagosan 44 órát tett ki - ezt nem fizeti ki külön a munkáltató. A tanárok 54 százaléka tíz hétnél több alkalommal volt 32 óránál is többet az intézményben munkavégzés miatt, holott 2016-ban már eltörölték a kötelező 32 órás benntartózkodásra vonatkozó szabályozást. Összességében az látszik, hogy a tanárok munkaterhelése 10 órával több, mint 2008-ban volt. A válaszadók 87 százaléka jelezte, mentálisan nagyon elfáradt a múlt tanévben. A családos pedagógusok 100 százaléka válaszolt úgy: éppen csak vagy nagyon nehezen tud megfelelni a család által elvárt kötelezettségeknek. A kérdőívet kitöltők 0 százaléka válaszolta azt, hogy elégedettek lennének a jelenlegi körülményekkel. A PSZ alelnöke, Totyik Tamás elmondta: fontos, hogy minél többen töltsék ki a kérdőívet. Az eredményeket egy kutatócsoport fogja elemezni, részletesebb beszámoló novemberben várható. A szakszervezet másik alelnöke, Gosztonyi Gábor arról beszélt: szeptemberben egy önálló szakképzési és felnőttképzési törvény kerülhet a parlament elé, szerinte elfogadhatatlan, hogy a szakképzést kiszakítsák a köznevelés rendszeréből. A PSZ ezt a törvénytervezetet sem kapta meg, de még a Szakképzési Innovációs Tanács (SZIT) sem tárgyalta. Kezdeményezték a tanács mielőbbi összehívását, de Gosztonyi jelezte: el fognak gondolkodni azon, maradjanak-e a SZIT-ben. Nehezményezte, hogy a Köznevelés-stratégiai Kerekasztal sem ülésezett már tavaly nyár óta.