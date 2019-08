A Fradi idén már legyőzte egyik csoportellenfelét - kisorsolták az Európa-liga csoportjait

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) 144-179 közötti magyar résztvevővel számol a jövő nyári tokiói játékokon, egyelőre 45 indulási jog biztos, a kvalifikációs időszak jövő tavasszal zárul.

Ahány sportág, annyi kvótaszerzési szabály. Vannak egyszerűbb és kevésbé követhető selejtezős rendszerek. A MOB a sportági szövetségektől kapott szakmai anyagok és az olimpiai sportágak nemzetközi erőviszonyainak elemzése után július végén a 144-179 közötti magyar sportolói létszámot tűzte ki célul. A nagy szórás oka elsősorban a csapatsportágak bizonytalan helyzetével magyarázható, egyelőre ebben a kategóriában még nincs kvóta, de két válogatott kijutása máris 25-30 fővel növelné a küldöttség létszámát.

Vannak sportágak, ahol a versenyzők az elért eredményeikkel saját maguknak szereztek olimpiai részvételi jogot, például öttusában Kovács Sarolta és Demeter Bence. Vívásban is a világranglista alapján alakul ki a tokiói mezőny, annyi csavarral, hogy nagyon fontos a csapat szereplése a Vk-versenyeken. Azok az országok, melyek ott lehetnek a nyári játékokon a csapatversenyben, egyéniben három sportolót indíthatnak - ha a vívó a világranglistás helyezésével rászolgált erre -, amelyik nemzet nem érdekelt a válogatottak vetélkedésében, egyéniben csak egy vívót nevezhet, ha van olyan sportolója, aki a világranglistán elfoglalt helyezésével rászolgált az olimpiai részvételre.

A szegedi olimpiai kvalifikációs kajak-kenu-világbajnokságon a magyarok öt férfi és hét női kvótát szereztek, ez a szám jövő tavasszal egy olimpiai selejtezőversenyen növelhető. Hogy végül kik lehetnek ott a japán fővárosban, erről a szövetségi kapitány dönt. Magyarországon a nagy világesemények előtt válogatóversenyek szoktak dönteni, ezek színvonala gyakran magasabb egy olimpiai- vagy világbajnoki döntőnél is.

Még kuszább a helyzet atlétikában és úszásban, ahol a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) úgynevezett A-szinteket határoz meg minden versenyszámban. Ezek bármilyen, a NOB által hitelesített versenyen teljesíthetők jövő tavaszig. A kvalifikációs időszak lezárulása után összesítik az A-szintet teljesítők számát, és egyenként értesítik a tagországokat, hogy hány sportolót küldhetnek a játékokra a szintet teljesítettek közül. Mivel az olimpiai programban nem lehet eltérni a maximálisan engedélyezett sportolói létszámtól, atlétikában és úszásban kevesebb magyar sportoló lehet ott az olimpián, mint ahányan teljesítették a NOB által meghatározott követelményt. Ez minden országra igaz, senki sem tud minden sportolót benevezni, aki teljesítette a szintet. A szövetségi kapitányok feladata eldönteni, hogy kik maradnak itthon, általában a szintet elérők fele-harmada nem tud ott lenni az olimpián. A szakvezetők jellemzően ilyenkor azt vizsgálják meg, kitől remélhető érem vagy kimagasló eredmény az olimpián vagy a világranglistán elfoglalt helyezés alapján döntenek az utazók kilétéről. Az atlétáknál négyen, az úszóknál tizennégyen teljesítették eddig a kvalifikációs szintet.

Atlétikában 2020. június 29-ig, úszásban egy hónappal korábban, május 30-ig lehet teljesíteni az A-szinteket. Más a helyzet a nyílt vízi úszóknál, ők a kvangdzsui világbajnokságon szerezhettek névre szóló kvótát, egyedül a 10 km-es szám szerepel a tokiói programban, a vb első tíz helyezettje ebben a versenyszámban már biztos már olimpiai résztvevő. A magyarok közül Rasovszky Kristóf negyedik lett, az ő kvótája már biztos, a többiek számára egy selejtezőt rendeznek, melynek helyszíne és időpontja még nem ismert.

Minimális elvárás A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) mindössze tizenhárom érmet vár a tokiói olimpián. Ennél kevesebbet az 1932-es Los Angeles-i nyári játékok óta csak egy alkalommal, 2008-ban Pekingben szereztek a magyarok. Az olimpiai bizottság kajak-kenuban és úszásban négy-négy, atlétikában, cselgáncsban, sportlövészetben, vívásban és vízilabdában egy-egy dobogós helyezésre számít. "A MOB fontosnak tartja, hogy a rendelkezésre álló tényekből kiindulva reális kép szülessen a kilátásokról - olvasható az olimpiai bizottság szakmai anyagában. A reális tervezés mindenképpen dicséretes, ugyanakkor nagyon sötét képet fest le a kormány sportstratégiájának hatékonyságáról. Immár kilenc éve kiemelt terület a sport, azóta ömlenek számolatlanul és ellenőrizetlenül a milliárdok nemcsak a labdarúgásba, hanem gyakorlatilag mindenhova. Másról sem lehet hallani, mint fantasztikus felkészülési körülményekről, a kérések azonnali teljesítéséről, ennek ellenére a MOB a második világháború utáni legszerényebb eredményre számít Tokióban. És ez nem a MOB hibája, az állami közpénzeső ellenére az eredmények valóban romlanak. A sportági szövetségek többségének élén álló politikusok és barátaik több év alatt leamortizálták a korábban sikeres területeket, erkölcsileg és szakmailag is. A sportági szövetségek pénzügyi erősödése a szakmai munka gyengülésével járt, a politikai irányítók rengeteg értékes sportági szakembert üldöztek el vagy hoztak lehetetlen helyzetbe az elmúlt közel egy évtizedben. Ezért kényszerül a MOB arra, hogy még az egyértelműen kudarcnak minősített riói éremszámot (2016-ban 15 dobogós helyezéssel zárt a magyar küldöttség, 8 arany, 3 ezüst, 4 bronz volt a mérleg) is alultervezze.

A biztos 45 kvóta KAJAK-KENU (12): Balla Virág, Bodonyi Dóra, Csipes Tamara, Gazsó Alida Dóra, Kozák Danuta, Medveczky Erika, Takács Kincső. Birkás Balázs, Kopasz Bálint, Kuli István, Nádas Bence, Tótka Sándor. ÖTTUSA (2): Kovács Sarolta. Demeter Bence. SPORTLÖVÉSZET (3): Major Veronika, Mészáros Eszter. Péni István. ÚSZÁS (25): Rasovszky Kristóf. Női 4x200 m gyors. Férfi 4x100 m gyors, 4x100 m vegyes. Mix 4x100 m vegyes. A váltók a vb-n szereztek kvótát, váltónként hat-hat fő nevezhető a tartalékokkal együtt. VITORLÁZÁS: Érdi Mária. Berecz Zsombor, Vadnai Benjamin. Egyelőre csak az öttusázóknak és Rasovszky Kristófnak van saját kvótája, a többi részvételi jog nem névre szól, hanem Magyarországé. A felsorolás azt jelzi, hogy ki szerezte meg.

Nincs még csapatkvóta

Egy-egy olimpiai szereplés megítélését jelentősen befolyásolja, milyen eredményeket sikerül elérni a csapatsportágakban. A kétezres évek elején a Kemény Dénes irányította férfi vízilabdázók szállították az aranyérmeket (2000-ben, 2004-ben és 2008-ban is nyertek a pólósok), a legutóbbi két olimpián viszont már nem sikerült érmet szerezni a csapatsportágakban. A 2012-es londoni játékokon a férfi kézilabdázók és a női vízilabdázók negyedikek lettek, a férfi pólócsapat ötödikként zárt. Négy évvel később már csak a női és férfi vízilabda-válogatott jutott el a nyári játékokra, az eredmények nem változtak: a nők a negyedik, a férfiak az ötödik helyen végeztek. A tokiói játékokra eddig még egyetlen válogatott sem szerzett kvótát, mivel a nyári kvangdzsui vb-t mindkét nem képviselői negyedikként fejezték be. (A kvótához vb-döntőt kellett volna játszani.) Javítási lehetőség a januári budapesti Európa-bajnokságon lesz, ahol az aranyérem jelent biztos tokiói részvételt, de úgy is ki lehet jutni, ha csak kvótával már rendelkező együttes előzi meg a magyarokat. Ha ez az út sem járható, akkor jövő tavasszal egy olimpiai selejtezőtorna jelenti az utolsó szalmaszálat. A kézilabdázóknál egyezik a kvalifikációs szisztéma a nőknél és a férfiaknál. A női együttes ott lesz Tokióban, ha megnyeri az idei decemberi világbajnokságot és pályára léphet az olimpiai selejtezőtornán, ha a vb-n az első hét helyezett között végez. A férfiaknak ez már nem sikerült a vb-n, ők csak az Európa-bajnokság megnyerésével juthatnak el a japán fővárosba, amire nagyon csekély az esély. Akkor is olimpiai résztvevők, ha ezüstérmesek lesznek és a fináléban a világbajnokként már kvótás Dánia győzi le őket, de ez már inkább csak elmélkedés, mint reális esély.