Házilag készített repülővel szökhetett át egy férfi a szlovák határon

Hiába tiltották be a hatóságok, a képek alapján újra tíz- vagy százezrek demonstrálhattak.

Könnygázt és vízágyúkat vetett be a hongkongi rendőrség tüntetők egyes csoportjai ellen szombaton fontos közintézmények előtt. A Civil Human Rights Front nevű ellenzéki csoport szombatra megemlékező tüntetést szervezett abból az alkalomból, hogy öt évvel ezelőtt a hongkongi törvényhozás elutasította a választási szabályok szigorítását célzó pekingi reformcsomagot.

A rendőrség azonban nem engedélyezte a demonstrációt.

Arra hivatkozva tiltották be a tüntetést, hogy a szervezet által korábban kezdeményezett demonstrációk után több tüntető, újságíró, rendőr és civil szenvedett súlyos sérüléseket. Emiatt a rendőrség különben önmagát is felelőssé tehetné: fellépésük erőszakosságára jellemző, hogy már éles lőszert is használtak. Továbbá, jeltelen, fehér ruhás és maszkos emberek is rendre megjelennek a demonstrációkon, akik - míg a rendőrség félrevonul - botokkal verik össze a hongkongi demonstrálókat.

Minden esetre a hatóságok a civilekre mutogattak, akik lefújták a tüntetést. Ennek ellenére több ezren álcázott demonstrációt kezdtek szombaton.

Ennek dacára is tíz- vagy százezrek vonultak ismét utcára.

Több ezer demokráciapárti tüntető vallási körmenetnek álcázott békés felvonulást tartott több központi kerületben szombaton

A vonulók keresztény vallási helyek mellett haladtak el, és csak a járdákon közlekedtek, hogy ne akadályozzák a járműforgalmat. Mások viszont transzparensekkel csatlakoztak, és előkerültek radikálisabb tüntetők is: egyesek útakadályokat emeltek kukákból és jelzőtáblákból.



A rendőrség nagy erőkkel jelent meg az utcákon, a levegőben helikopter körözött.

Hírügynökségi jelentések szerint igyekezett megakadályozni, hogy fontos épületek közelébe jussanak tüntetők, mégis a parlament, a kormányhivatal és a Kínai Népköztársaság Felszabadító Hadseregének helyi főhadiszállása előtt összetűzés alakult ki.

A kínai nyomás ellen, és a város helyett látszólag sokkal inkább Pekinghez lojális kormányzó leváltásáért már több mint tizedik hete tüntetnek a hongkongiak. A mintegy 7 milliós városban nem egyszer egymilliósnál is nagyobb volt a demonstrálók tömege. Carrie Lam kormányzó azonban sem arra nem hajlandó, hogy a rendőri brutalitás eseteinek kivizsgálására független bizottságot állítson fel, sem arra, hogy visszavonja a tüntetéssorozatot elindító, a kiadatási törvény módosítását célzó javaslatot. A feszültséget így semmi sem oldja, súlyosbítja viszon, hogy Kína komoly haderőt koncentrált a térségben.