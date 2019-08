Nyolcaddöntős Babosék párosa a US Openen

Charles Leclerc nyerte a szombati időmérő edzést, mellőle Sebastian Vettel indulhat.

Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője nyerte a Forma-1-es Belga Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az első helyről. Leclerc pályafutása, egyben idei harmadik edzéselsőségét érte el Spa-Francorchamps-ban. Mellőle csapattársa, a négyszeres világbajnok német Sebastian Vettel indulhat. A pénteki első és második, illetve a szombati harmadik szabadedzésen is ők ketten álltak az első és a második helyen, a Ferrarik tehát továbbra is kézben tartják a Belga Nagydíjat. A harmadik helyen az ötszörös világbajnok, címvédő és az összetettben jelenleg is az élen álló brit Lewis Hamilton végzett, a negyedik pedig a csapattársa, a finn Valtteri Bottas lett. Hamilton autója egy kicsúszás miatt némileg megrongálódott a harmadik szabadedzésen, és a szerelők nem végeztek a javításával az időmérő kezdetéig, ám a körülmények nekik kedveztek. A lengyel Robert Kubica autójában kigyulladt a Mercedes-motor, ezért megszakították az időmérő első fázisát, és az újraindításnál már a címvédő is ott volt a mezőnyben. A 44 körös Belga Nagydíj vasárnap 15 óra 10 perckor kezdődik.