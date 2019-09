Szabad szemmel - Orbánék hatalmuk növelésére próbálják kihasználni a megosztottságot

Nemzetközi sajtószemle, 2019. szeptember 1.

A londoni polgármester arra emlékeztet a 2. világháború kitörésének 80 évfordulóján, hogy ismét támadás alatt áll a liberális demokrácia, és az a veszély fenyeget, hogy elfelejtik, illetve ami még rosszabb: átírják a 85 millió áldozatot követelő egykori világégés tanulságait. A vendégkommentárban Sadiq Khan, aki ma jelen lesz Varsóban a jubileumi megemlékezésen, rámutat, hogy fenyegetésnek vannak kitéve olyan értékek, amelyek meghatározzák a nyugati demokráciákat, kezdve a jogállamtól és az igazságszolgáltatás függetlenségétől, egészen a szabad sajtóig és az eleven civil társadalomig. Sebezhető kisebbségeket gyakran ördögnek állítanak be és bűnbaknak nyilvánítanak az adott ország minden bajáért. Bőven kapnak a menekültek, a színes bőrűek, a melegek és a zsidók. Éppen akkor, amikor megerősödőben vannak szélsőjobbos mozgalmak és pártok, ráadásul észtveszejtő sebességgel. Ezt leginkább Trump tüzeli, a fehér nacionalizmus atyamestere. Európában követik a példát, Salvinitól Le Penig, amikor hatalmuk növelésére próbálják kihasználni a megosztottságot. Orbán Viktor módszeresen felszámolta a bíróságok és a média önállóságát, utóbbit naponta kirohanások érik az amerikai elnök és más szélsőséges vezetők részéről a világban. És Lengyelországban hasonló a helyzet. A PiS fokozatosan csúszott a szélsőjobb felé. Ez nem azt jelenti, hogy újra éljük a 30-as éveket, de a jel ott van a falon. Ám ha most lépünk, akkor még lehet más utat is választani. Szembe kell szállni azokkal, akik hamis híreket terjesztenek. Orvosolni kell a közelégedetlenség okait, elismerve az országok közti gazdasági egyenlőtlenségeket, amit csak súlyosbít a fenyegető környezeti katasztrófa. Mindez elősegítette a migrációs válságot, ám nem lehet nemzetállami keretekben megoldást találni rá. Egyben küzdeni kell mindazok ellen, akik politikai célból át akarják írni az emberi történelem legsötétebb időszakát. Nagy-Britanniának e harc élére kell állnia.