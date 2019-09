Tömegverekedés Ráckevén: elrendelte a bíróság az őrizetbe vett férfi letartóztatását

Elrendelte a Budakörnyéki Járásbíróság vasárnap annak a ráckevei férfinak a letartóztatását, akit a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság életveszélyt okozó testi sértés bűntettével és más bűncselekményekkel gyanúsít - tájékoztatta a Budapest Környéki Törvényszék sajtóosztálya az MTI-t.

A közleményben felidézték, hogy két ráckevei család tagjai különféle ütlegekkel felszerelve egy harmadik, szintén ráckevei család háza elé mentek csütörtökön kora este, hogy a napokkal korábbi sérelmeiket megtorolják, majd rátámadtak a sértettre és családjára. A gyanúsított a verekedés során egy vasvillával fejbe szúrta a sértettet, amiatt a sértett agysérüléssel és a jobb végtagok részleges bénulásával járó nyílt koponyatörést szenvedett. Időközben a támadókhoz csatlakozott egy újabb személy, akinek a kisteherautójáról a támadók további vascsöveket, kardokat és ütlegeket vettek magukhoz. A ház előtt mintegy 15 percig tartó tömegverekedés alakult ki, amelyben a gyanúsított egészen a rendőrség megérkezéséig aktívan részt vett. A gyanúsított a verekedés után a helyszínt elhagyta, később könnyű sérüléseinek ellátására kórházba ment. Az ügyészi indítvány szerint a gyanúsított cselekménye életveszélyt okozó testi sértés, és csoportosan és felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettének megállapítására alkalmas. A bíróság az indítványt megvizsgálta, a gyanúsítottat meghallgatta. Az ügyészi indítványtól eltérően a bíróság azt is megállapította, hogy a gyanúsított cselekménye alkalmas lehet akár emberölés kísérletének a megállapítására is. A bíróság a gyanúsított letartóztatását azért rendelte el egy hónapra, mert álláspontja szerint a bűncselekmény jellege és kimagasló tárgyi súlya, a gyanúsított személyi körülményei miatt alappal lehet tartani a szökéstől, elrejtőzéstől, a tanúk befolyásolásától, ezáltal a bizonyítás megnehezítésétől, valamint a bűnismétlés veszélyétől. A döntés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést nyújtott be, ezért az nem végleges, de végrehajtható - áll a közleményben.

Pénteken a Terrorelhárítási Központ műveleti egységei az egyenruhásokkal közösen K. Zoltán 53 éves, Sz. Richárd 26 éves, J. Ferenc 19 éves, K. András 52 éves, valamint K. József 25 éves ráckevei lakosokat előállították. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya K. Zoltán 53 éves ráckevei lakost életveszélyt okozó testi sértés bűntett elkövetése miatt őrizetbe vette és előterjesztést tett letartóztatásának indítványozására.

Drogügylet a háttérben

Blikk korábbi információi szerint a két család lőfegyverekkel, késekkel, szúrószerszámmal esett egymásnak. A két családról annyit tudni, hogy az egyiknek vastelepe van, és hogy egy napok óta húzódó viszály miatt estek egymásnak. Úgy tudják, a lövöldözést megelőzően az egyik családból valaki drogot adott el a másik famíliának, amitől valaki, aki fogyasztott belőle, rosszul lett. Ennek megtorlásaként bántalmaztak valakit és ez robbantotta a véres konfliktust. Információik szerint mintegy 70 ember esett egymásnak. A lap a helyszínen elérte Vereckei Zoltán alpolgármestert is, aki elmondta: telefonon értesítették a történtekről és azonnal a helyszínre sietett.Tudomása szerint drogügylet áll a háttérben. A településen régóta problémát jelent a kábítószerfogyasztás, ami ellen már tett lépéseket az önkormányzat. Az alpolgármester azt is elmondta, hogy az egyik sérült, akit vasvillával szúrtak meg, komolyan megsebesült, őt Budapestre szállították.

Egy ember súlyos, nyolc pedig könnyebb sérüléseket szenvedett

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MTI-nek elmondta, hogy 6 mentőautóval és 2 mentőhelikopterrel érkeztek a helyszínre, ahonnan kilenc embert szállítottak kórházba. Az elsődleges adatok szerint egy ember súlyos, nyolc pedig könnyebb sérüléseket szenvedett.