Mezítláb, kezében vekni kenyérrel látták Horvátországban sétálni Orbánt

A miniszterelnök egy Brgulje nevű faluban nyaralt, ahol reggelizett és ráérősen vásárolgatott.

Orbán Viktor egy horvát faluban, Brgulje-ban nyaralt szombaton - írta az Index , a Slobodna Dalmacija nevű portálra hivatkozva, amely fotókat is közölt az árnyékban hűsölő miniszterelnökről. A horvát lap szerint a kormányfő egy 12 méteres vitorlás hajóval érkezett a településre, amit egyébként máshogy nehéz is lenne megközelíteni, mivel egy szigeten fekszik – a horvát lap szerint gyerekei is vele tartottak, feleségét azonban nem látták.