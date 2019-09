Londoni polgármester: Magyarországon az emberek félelmére játszanak ahelyett, hogy orvosolnák azokat

Ketten belehaltak sérüléseikbe a szombati lövöldözés sebesültjei közül. Texas államban éppen most lazítottak a fegyvertartás szabályain.

Hétre emelkedett a szombati texasi lövöldözés halálos áldozatainak száma – idézi az MTI a nyugat-texasi Odessa rendőrségének vasárnapi bejelentését Mint arról korábban lapunk is beszámolt, a nyugat-texasi Midland és Odessa között történt lövöldözésben szombaton öten haltak bele , és mintegy húszan megsérültek. A sérültek között van egy 17 hónapos kislány és három rendőr is, ketten pedig kórházban veszették életüket. A rendőrség agyonlőtte az elkövetőt, akinek nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Az elkövető autóját a midlandi rendőrség állította meg egy közlekedési jelzőlámpánál, mire a férfi rájuk lőtt, és az autóval elmenekült. Az országúton vaktában lövöldözött, majd kiszállt a Hondájából és elrabolt egy postai teherautót, azzal ért be Odessa városába, ahol egy parkolóban a rendőrök lelőtték, miután tűzharcba keveredett velük.