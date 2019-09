US Open: negyeddöntőbe jutott Serena Williams

Marko Nikolic vezetőedző csapata öt forduló után száz százalékos teljesítménnyel vezeti a tabellát, ezúttal a Kisvárdát győzte le magabiztosan.

Bár a liechtensteini Vaduz túl erős ellenfél a Kovács Zoltán klubigazgató szerint Bundesliga-szintű szervezeti struktúrával működő Fehérvár FC számára, a labdarúgó NB I-ben egyelőre megállíthatatlannak tűnik az együttes. Ezúttal a Kisvárda szembesült azzal, hogy Marko Nikolic vezetőedző csapata a hazai mezőnyben fejben mennyire erős: a székesfehérváriak Musliu, Milanov és Hodzic fejesgóljaival tartották otthon a három pontot. Immár egyedül a Fehérvár száz százalékos a mezőnyben, miután a Mezőkövesd hazai pályán 2-0-ra kikapott a Pakstól. A vendégek az első játékrészben mindössze egyszer lőttek kapura, ezt tizenegyesből tették, amit Hahn János értékesített. A házigazdák ebben a szakaszban hét helyzetet hagytak ki. A második felvonásban ismét Hahn talált be egyedül a kapuba.

Ünnepeltek Debrecenben a Kaposvár elleni találkozó előtt: szombaton volt pont tíz éve, hogy a hajdúságiak történetük legnagyobb és a magyar klubfutball számára is fantasztikus sikert elérve, a Puskás Stadionban 2-0-ra nyertek a bolgár Leszki Szófia ellen és bejutottak a Bajnokok Ligája csoportkörébe. A legrangosabb európai kupasorozatban azóta sem szerepelt magyar csapat, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján a jövőben sincs erre sok esély. A bajnoki előtt az eredményjelző kivetítőjén mutatták be az euforikus hangulatban ünneplő hazai drukkereknek a bolgárok ellen szerzett gólokat, a kezdőrúgást Adamo Coulibally, a közönség akkori kedvence végezte el. Ez volt az utolsó alkalom, amikor örülhettek a hazai szurkolók. A mérkőzést a Kaposvár nyerte 1-0-ra egy szöglet után szerzett góllal. Hiába játszottak végig fölényben a házigazdák, a vendégek kapusa, Pogacsics Krisztián bravúros védéseket mutatott be.

Zalaegerszegen bemutatkozott a hazai együttesben az Egyesült Államokból hazatért, korábbi válogatott Stieber Zoltán, a csereként az 52. percben pályára lépő játékost hatalmas tapssal fogadták a szurkolók, ám ő sem hozta el Amerikát, csapata 1-1-es döntetlenre végzett a Puskás Akadémiával.

Az Újpest elleni idegenbeli bajnoki előtt jelentette be a Honvéd, hogy szerződést bontott Heffler Tiborral és Federico Morettivel. Utóbbi esete azért érdekes, mert az olasz játékost öt héttel korábban, július 24-én igazolta le a kispesti klub. Ez az igazi villámkarrier. Az Illovszky Rudolf Stadionban – a gyakorlatban tehát semleges pályán – rendezett találkozón a Honvéd megszerezte első győzelmét. Az sem okozott gondot, hogy a kispesti szurkolók többségének a ferencvárosi kitérője ellenére is nagy kedvence, Davide Lanzafame ezúttal a saját kapujába fejelte a labdát.

A forduló záró meccsén vasárnap a litván Suduvát legyűrő és az Európa-liga csoportkörébe bejutó – ezzel vezetőinek az állását megmentő és veszteséges működés esetén magának újabb állami milliárdokat bebiztosító – FTC a Diósgyőrt fogadta. Bognár Tamás játékvezető már az ötödik percben leküldött a pályáról egy fradistát, mert kiállította Isaelt, a zöld-fehérek játékosát. A brazil Vági Andrásnak lépett oda nagyon csúnyán, amikor Zubkov kapufáról kipattanó labdájáért csatáztak. Piros lapot kapott, a borsodiak játékosát hordágyon vitték le. Innentől elvileg előnyben játszott a Diósgyőr, de az FTC érdeme, hogy ez nem látszódott. A 25. percben büntetőt harcolt ki a hazai csapat, de Bőle Lukács jobb alsóba célzott lövését Danilovics kapus mentette! Nem úgy Szihnyevicsnél, aki az ötösről már mattolta a diósgyőri kapust (1-0). Az első félidőben amúgy nem lőtt kapura a Diósgyőr, ami azért furcsa egy emberelőnyben futballozó csapattól. Ezután az FTC nem erőltette a támadást, a vendégeknek csak a lefújás előtt akadt két komolyabb helyzete.