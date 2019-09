Elkezdődött az új tanév

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) arra biztatja a kórházakat, rendelőket, hogy a minisztériumnál sürgessék meg a nyugdíj mellett dolgozó orvosaik járandóságának rendezését. A hivatalnak pillanatnyilag 29 olyan orvosról van tudomása, aki bár dolgozik, nem jut hozzá a nyugdíjpótló ellátásához.

Két hete írtunk arról, hogy két hónapja nem kap nyugdíjpótló ellátást a közkórházakban dolgozó idős orvosok egy része. Hiába adták be továbbfoglalkoztatási kérelmüket időben a kormányzatnak, késve kaptak választ. Így a munkáltatók nem igényelhették meg időben az ellátásukat. A Népszava közérdekű adatigénylést nyújtott be az érintettek ügyében. A NEAK mindenekelőtt ismertette az alapvető szabályokat, amelyeket sokan nem is ismertek. Az egészségügyben a nyugdíjas korú orvosok és szakdolgozók továbbfoglalkoztatására kizárólag akkor kerülhet sor, ha ahhoz a munkáltatójuk előzetes kormányzati hozzájárulást szerez, valamint feltölti a NEAK rendszerébe a nyugdíj összegét, a nyugdíjjogosultságot megállapító, valamint a nyugdíjfolyósítás szüneteltetéséről szóló határozatokat is. Az ellátás csak azoknak folyósítható, akiknek valamennyi dokumentuma hiánytalanul megvan a rendszerben. Mint írták, a munkáltatóknak a továbbfoglalkoztatási engedélyt legalább három hónappal a nyugdíj-jogosultságot megelőzően, illetve az ismételt engedélyek esetében, azok lejárata előtt meg kell kérniük. Ha a munkáltatók ezt a folyamatot késve indítják, vagy elhúzódik a minisztériumi engedélyezési folyamat, úgy megcsúszhat a járandóságok kifizetése. E dokumentumok nélkül ugyanis a NEAK szünetelteti a nyugdíjpótló jövedelemkiegészítés folyósítását. A NEAK válaszából az is kiderül: „többször tapasztalható, hogy a munkáltatók csak rendkívüli felhívásunk alapján, késve jegyzik be támogatói engedélyek megérkezésének időpontját.” Adataik szerint a pozitív kormánydöntés ellenére is a régebb óta túldolgozók közül még 29 orvos esetében hiányosak a nyugdíjpótló ellátás utalásához szükséges dokumentumok. Azokról, akik első alkalommal kértek foglalkoztatási engedélyt, nem rendelkeznek hasonló adattal, mivel tapasztalat szerint a kórházak az ő adataikat akkor közlik a NEAK-al, amikor már a kezükben van a minisztériumi mentesítés. Megjegyezték: amint a hiánypótlás megtörténik, az érintettek megkapják a járandóságukat. Korábbi cikkünk megjelenése után a Semmelweis Egyetem(SE) idős klinikai orvosai megkapták a járandóságukat. Annak érdekében, hogy az érintettek a felfüggesztett és ki nem fizetett jövedelem kiegészítésükhöz további várakozás nélkül hozzájussanak az intézmény saját forrásból megelőlegezte azt. Mint azt az egyetem sajtóosztályának munkatársai lapunkkal közölték - 2019. augusztus 27-én átutalták valamennyi elmaradt, és ezen felül az augusztus hónapra járó ellátás összegét is. A Semmelweis Egyetem a jövőre vonatkozóan is megelőlegezi a jövedelemkiegészítést – ígérték. A cikkünkben szereplő Uzsoki utcai kórházban dolgozó panaszosoknak is jelezte a munkáltatójuk, hogy a szeptemberi fizetésükkel ők is megkapják a járandóságukat.