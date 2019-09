Összefogás néven alakult magyar választási mozgalom Szlovákiában

Nem biztos, hogy a döntés végleges, mert az ügy a prágai főügyészség vezetése elé kerül.

Leállította az Andrej Babis cseh kormányfő elleni büntetőeljárást a Gólyafészek nevű szabadidőközpont építésének ötvenmillió koronás európai uniós támogatása ügyében Jaroslav Saroch főügyész - írja azb MTI a Deník N cseh hírportál alapján. A hírportál szerint a főügyész a Babis családtagjai és munkatársai elleni eljárást is leállította. A Deník N azonban úgy tudja: nem biztos, hogy a döntés végleges, mert az ügy most a prágai főügyészség vezetése elé kerül, amely még felülvizsgálhatja. Ales Cimbala, a prágai főügyészség szóvivője közölte: a döntés tényét meg tudja erősíteni, de annak tartalmáról a hatályos szabályok szerint pillanatnyilag még nem tájékoztathat. A cseh kormányfőt és további öt személyt az európai uniós pénzek jogosulatlan megszerzésével gyanúsította a rendőrség, és áprilisban vádemelést javasolt az ügyben. Elmarasztaló ítélet esetén akár tízéves szabadságvesztés is kiszabható a vádlottakra. "A főügyész pénteken hozta meg döntését, amely egyelőre nem nyilvános, és amelyet most a prágai főügyészség vezetése vizsgál" - reagált a lapértesülésre Ales Cimbala, a prágai főügyészség szóvivője hétfőn. Rámutatott: mintegy 20 ezer oldalas aktáról van szó, amelyet a főügyészségnek most újra át kell vizsgálnia, a végleges döntést közölni kell az érintettekkel, és csak ezután lehet tájékoztatni a nyilvánosságot. A cseh politikai pártok egyelőre visszafogottan reagáltak a döntésre. "Miután az ügyészség megváltoztatta álláspontját, hiszen tavasszal még csalásról és vádemelésről beszéltek, azt szeretnénk megtudni, hogy ezt mivel tudja megindokolni" - mondta Vít Rakusan, az ellenzéki Polgármesterek és Függetlenek (STAN) pártjának elnöke. Vojtech Filip, az ellenzéki Cseh- és Morvaország Kommunista Pártjának elnöke szerint a kommentárokkal meg kell várni a hivatalos döntést. A Gólyafészek-ügy lényege: a szabadidőközpontot építtető cég, a ZZN Agro Pelhrimov, korábban az Agrofert holdinghoz tartozott, amelynek egyetlen tulajdonosa Andrej Babis volt. A szabadidőközpont építésekor, 2007-ben a cég részvénytársasággá változott, és ismeretlen tulajdonba került. A rá következő évben, 2008-ban kisebb vállalkozásként jogosultságot szerzett az ilyen vállalatok számára kiírt EU-támogatásra. Amennyiben a Gólyafészek az Agrofert része maradt volna, nagyvállalatként nagy valószínűséggel nem kapott volna uniós támogatást. A cég a pályázatban megszabott határidő letelte után ismét az Agrofert része lett. Az építtető cég utódja, az Imoba 2018 júniusában már visszafizette az államnak az 50 millió koronás (650 millió forint) támogatást. A rendőrség idén tavasszal azzal zárta vizsgálatait, hogy csalás történt az uniós támogatásokkal, és javasolta az érintettek - Babis, felesége, fia és sógora, valamint további három személy - elleni vádemelést. Andrej Babis a kezdetektől fogva tagadja, hogy visszaélés történt volna az európai uniós pénzekkel. Úgy véli, politikai kampányról van szó, amelynek célja eltávolítani őt a politikai életből. Vasárnap a Prima kereskedelmi televíziónak azt mondta: nem követett el semmiféle jogsértést, és az esetleges vádemelés után sem mondana le hivataláról, mert nem érzi bűnösnek magát.