Ricciardo nem akart versenyezni

A futballista az első magyar, akinek gólja bekerült a legjobbak közé.

Zsóri Dániel találata bekerült a legjobb három közé az év góljáért járó Puskás-díj szavazásán - adta hírül hétfőn a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) honlapja az MTI szerint. A 18 éves futballista - aki időközben a MOL Fehérvár FC-hez igazolt - a Debrecen színeiben február 16-án, a Ferencváros elleni hazai bajnoki találkozón a 81. percben csereként állt be élete első NB I-es mérkőzésére, majd a 93. percben, 15 méterről a kapu jobb alsó sarkába ollózott, megszerezve csapatának a győzelmet. Az ő gólján kívül a kolumbiai Juan Fernando Quintero (River Plate) és az ötszörös aranylabdás argentin Lionel Messi (FC Barcelona) találata került be a képzeletbeli dobogósok körébe. Zsóri az első magyar a díj történetében, aki szerepelt a 10-es jelöltlistán. A listára két hétig lehetett szavazni, a három legtöbb voksot kapott gól közül legendás játékosokból álló zsűri választja majd ki a győztest, aki szeptember 23-án, a milánói Scalában sorra kerülő ünnepségen veheti át az elismerést. A FIFA a többi kategória döntőseit is közzétette hétfőn, az év férfi játékosa díjra - akárcsak az európai szövetségnél - Cristiano Ronaldo, Lionel Messi és Virgil van Dijk pályázik. Az UEFA-nál a Bajnokok Ligája-győztes FC Liverpool holland védője nyert. A kapusoknál két brazil és egy német, a liverpooli Alisson Becker és a Manchester Cityt erősítő Ederson, valamint a barcelonai Marc-André ter Stegen került a top háromba, az edzőknél pedig három Premier League-tréner, a spanyol Pep Guardiola, a német Jürgen Klopp és az argentin Mauricio Pochettino verseng még az elismerésért. A top három gól a Puskás-díjért folyó küzdelemben: Zsóri Dániel (magyar, DVSC) - február 16-án, a Ferencváros elleni magyar bajnoki mérkőzésen



Juan Fernando Quintero (kolumbiai, River Plate) - február 10-én, a Racing Club elleni argentin bajnoki mérkőzésen



Lionel Messi (argentin, FC Barcelona) - március 17-én, a Real Betis elleni spanyol bajnoki mérkőzésen