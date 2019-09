Megfenyegette Johnson a tory lázadókat

Lovasi András és a Quimby után újabb magyarországi zenekar erdélyi fellépése kavart vitát. Csakhogy ezúttal az Orbán-rezsim kedvenc kulturális főfelelőse került középpontba

Fél órával a kezdés előtt mondták le a marosvásárhelyi magyar napok, a Forgatag szervezői a helyi Navarra Dance táncstúdió 50 fős gyerekcsoportjának fellépését vasárnap este. A rendezvény nagyszínpadán az eredeti program szerint a gyerekek 18.30-tól, a Loyal zenekar pedig 19 órától lépett volna fel. Talán csak egy szerencsétlen, igen sok gyereket megríkató incidens maradt volna a történet, ha a Loyal nem épp az aktuális budapesti kulturális „főkomisszár”, a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatója és a napokban „a magyar könyvszakma és irodalmi közgyűjtemények integrált fejlesztéséért” felelős miniszteri biztosnak kinevezett Demeter Szilárd rockbandája lenne. Egy helyszíni Facebook-poszt kapcsán már vasárnap este politikai színezetet kapott a történet, több háborgó hozzátartozó, a helyi gyerekek fellépéséért a rendezvényre kilátogató marosvásárhelyi tette szóvá, hogy miért a táncprodukció, miért nem a NER-lovag Demeter bandájának fellépése maradt el. Többen tették szóvá cinikusan azt, hogy mára „Demeter Szilárd lett a legnagyobb erdélyi magyar rocksztár”, a gyakorlatilag alig ismert Loyal zenekar érdekes módon szinte minden város magyar napi rendezvényein helyet kap, a magyar napokat pedig magyarországi költségvetési forrásokból támogatják nem kis mértékben. A táncstúdió vezetőjét, Macaveiu Blankát nem értük utol, telefonján csak üzenetrögzítő válaszolt, de a fiatal koreográfus a stúdió Facebook-oldalán közölte, a Forgatag programjában meghirdetett fellépésük „tőlük független okok miatt” maradt el. Indoklása szerint „a szervezőcsapat figyelmen kívül hagyta a technikai feltételeket, és minket is az utolsó percben tájékoztattak erről. Valójában felajánlottak egy alternatívát, viszont ezt mi a jelenlegi helyzetben nem tudtuk volna vállalni. Elnézést kérünk a nézőktől, a táncolni vágyó gyerekektől, és nem utolsó sorban a szülőktől az erre rászánt idő és energia miatt. Többször kértük, hogy ezt a programváltozást jelentsék be a nagyszínpadon és a közösségi médián, jelen pillanatig nem tettek eleget kérésünknek”, olvasható a közleményben.

A Navarra Dance egyik fellépése Fotó: Bereczky Sándor / Facebook/Macaveiu Blanka

Az időközben 200 hozzászólásra dagadt Facebook-vitában az egyik hozzátartozó a következőket írta: „Az unokahúgom érintett. A próbán a meghajlást gyakorolták, amikor telefonált a szervező. A gyerek úgy jött ki, olyan feldúltan, hogy belefacsarodott az ember szíve. Le is diktált egy üzenetet a szervezőknek. Iszonyú, hogy a gyerekbarát politika ezt műveli a gyerekekkel. Az unokahúgom azt mondta, hogy ez nem igazság. Hetekig próbáltak, sokan emiatt nem mentek nyaralni. Mert a kölykök imádják, amit csinálnak, és nagyon meg akarták mutatni”. A közösségi médiavitából az is kiderült, hogy az akrobatikus balett tánccsoportnak azt ajánlották fel, lépjenek fel a füvön, amit érthető okokból – (csúszik) – nem fogadhattak el. Bekapcsolódott a vitába Szalóki Ági énekes-zenész is, jelezvén, tavaly az ő gyerekeknek szóló koncertje csúszott szervezői baklövés miatt több mint két órát, és szerinte ezúttal is szervezői hiba, nem pedig politikai megfontolás áll a történtek hátterében. Megkerestük a Forgatag főszervezőjét, Portik Vilmost, aki kérdésünkre kategorikusan cáfolta, hogy a sajnálatos eseménynek bármiféle politikai vonatkozása lenne. Elmondása szerint a marosvásárhelyi Forgatag szervezői arra törekednek, hogy mindenki megtalálja a maga kedvencét, hogy ez a rendezvénysorozat összekösse a város magyarságát és egyben valamiféle hidat próbáljon építeni a helyi román közösség felé. Első évtől kezdődően a megnyitóra meghívták a romániai és a magyarországi hivatalban lévő politikai szereplőket, de a megnyitón kívül soha semmilyen politikai rendezvény nem kapott helyet a programban. Semmiféle politikai szempont vagy megfontolás akár a zenekarok meghívásában, akár a programok összeállításában, nincs, hangsúlyozta a főszervező. Tisztában van azzal, hogy kit kihez tartanak közelebb állónak, olvasta ez erről időnként fellángoló vitákat, de szervezőként mindig arra törekszik, hogy minden „színezetű” zenekar helyet kapjon Marosvásárhelyen, és ez eddig sem befolyásolta és a jövőben sem fogja befolyásolni semmiben a rendezvényt. Tény, hogy az idei Forgatag fellépői „sokszínűek” voltak, Keresztes Ildikó és Demeter Szilárd együttesei mellett ott volt a Honeybeast, Sárik Péter és Falusi Mariann, a Neoton Família, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, a marosvásárhelyi Filharmónia is. Viszont az is kétségtelen, hogy a budapesti kulturális főkomisszár erdélyi zenei fellépései mintha budapesti politikai szerepének erősödésével egyenes arányban szaporodnának, miközben zenekara ismeretlen az erdélyi nagyközönség számára. És azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy

Demeter úgy „rocksztárkodik” Erdélyben, hogy közben az általa vezetett PIM például a marosvásárhelyi Forgatag egyik társszervezője is.

Vállalom a felelősséget Az Erdélyi Magyar Néppárt egykori marosvásárhelyi politikusa, Portik Vilmos kommunikációs szakember, ma az RMDSZ-es vezetésű Maros Megyei Tanács elnökének kabinetvezetője, a Forgatag főszervezője. Vállalja a felelősséget a történtekért. - Hírek szerint a gyerekcsoport fellépését lemondták, hogy Demeter Szilárd zenekarának fellépése ne csússzon… - Nem feltétlenül etikátlan módon közzétett Facebook posztokat kellene hiteles forrásként használni. - Azért kérdezem önt is. - Egyszerűen szervezői baklövés történt. Meglehetősen amatőr a részünkről. A részleteire kíváncsi? - Igen, arra, hogy mivel indokolták, mit mondtak a gyerekeknek? - Akkor derült ki a szervező kollégák számára, hogy miután a két zenekar – a Loyal, és a Neoton - saját technikai felszerelését feltette a színpadra, másfél méternyi sáv maradt bekábelezés nélkül. Ez kevés a nagy létszámú csoport produkciójához. Minden évben vita tárgyát képezi, miként oldjuk meg azt, hogy a zenekarok és a táncegyüttesek fellépése két külön színpadot igényelne, de arra nincs költségkeretünk, hogy mind a négy nap alatt fenntartsunk egy másik nagyszínpadot is. A felelőssége ennek természetesen az enyém. Az én figyelmem siklott át afölött, hogy vasárnapra is terveztek táncprogramot a nagyszínpadra. - Semmiféle kérést nem kaptak a zenekar részéről, hogy ne csússzon a fellépésük? - De kérem, ne próbálják politikai töltetűvé tenni ezt a malőrt. El tudnék mesélni Önnek fordított helyzeteket, amikor épp más politikai ideákhoz közeli zenekarok léptek fel a Forgatagon és velük kapcsolatosan merültek fel problémák, de ennek nincs olyan politikai töltete, mint amilyent bele akar, akarnak magyarázni. Mi készségesen elismerjük, hogy szervezési hiba történt, megtettük az önkritikát, felajánlottunk többféle kárpótlási, támogatási lehetőséget a csapatnak, folyamatosan tárgyalásban leszünk a következő hetekben a szülőkkel, rendezőkkel, hogy ezt a hibát kijavítsuk, de hogy ennek politikai töltete nincs, az egészen biztos. - A Forgatag létezésébe a város beszáll? - Ellenséges hangulatban kezdtük az együttműködést hét éve, akkor ki kellett vonulnunk a városból, aztán a negyedik rendezvényt sikerült behozni a jelenlegi helyszínre, a Ligetbe. Már tavaly megfogalmaztuk, hogy a helyszín szűk lett. Itt be vagyunk zsúfolva egy 2-3 ezer négyzetméteres felületre egy olyan rendezvénnyel, ami megszólít naponta 10-15 ezer embert. A polgármesteri hivatal nem támogatta egyáltalán az idei rendezvényt. A helyszínt biztosította, de úgy, hogy a kezdet előtt egy héttel sikerült aláírnom a megállapodást a polgármesteri hivatallal. Sokat tudnék mesélni akár az elmúlt év arra irányuló küzdelmeiről, hogy ez a rendezvény megvalósulhasson, de ez a gyerekek fájdalmát nem tudja kárpótolni. - Kolozsváron, ahol a magyar lakosság 20 százalék alatt van, a magyar napok idején gyakorlatilag lezárják a Főteret, a rendezvényt a román vezetésű város is támogatja. Marosvásárhelyen nincs esély erre? - Vásárhelyen nem fogja megkapni a főteret a magyar rendezvény. Eredetileg oda álmodtuk meg, de ezt nem tették lehetővé. Idén nem is a központba, hanem a várba kértük az engedélyt, ami történelmi múltja és hangulata révén méltó helyszín lehetett volna. De azt gondolom, hogy a városvezetésnek szempontja az is, bár kimondatlanul, hogy ne legyünk túlságosan szem előtt. Kolozsvár városa akkora összeggel támogatja a magyar napokat, amiből mi az egész rendezvényt tető alá hozzuk. A kolozsvári cirka 600 ezer euróba került, mi ezt 140 ezerből valósítottuk meg, úgy hogy tavaly 17 millió forintnyi forrással többel rendelkeztünk. Ehhez kellett igazodnunk, ugyanazt a szintet próbáltuk biztosítani. Önkéntes csapatként ezt már nem tudjuk a továbbiakban biztosítani, hiszen alapvető elvárás, hogy a Forgatag felnőjön arra a szintre, mint a kolozsvári magyar napok. De ehhez anyagi forrás is kell, amire egyelőre Vásárhely nem képes. - Bármilyen román forrásból kapnak-e támogatást vagy a költségvetés teljesen magyar pályázati keretekből folyik be? - A megyei önkormányzat kezdettől kiemelt partnere a rendezvénynek, de más román költségvetési forrásunk nincs. Helybéli vállalkozók támogatnak még, ami meglehetősen fontos összeget jelent, de ez is a kolozsvári prosperáló gazdasági környezethez mérten, nagyon elmarad. - A rendszerváltáskor még enyhén magyar többségű volt a város, mintegy 52-53 százalékban, ma hogy néznek ki az etnikai arányok? - A hivatalos statisztikák szerint 45 százaléka magyar, elképzelhető, hogy a mindennapi valóságban ennél kevesebb. Én úgy becsülném, hogy az állandó magyar ajkú lakosság részaránya 42-45 százalék között mozog.