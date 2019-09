Újabb mentőhajót várattak addig, hogy vészhelyzet alakult ki a fedélzeten, ezt még Salvini intézte el

Belülről készített fotót a Bahamákat vasárnap elérő, Florida felé tartó hurrikán szeméről egy hurrikánvadász.

Még az űrből is készült felvétel, a Bahamákat vasárnap elérő, 33 kilométeres tomboló széllel pusztító hurrikánról , de az amerikai légierő hurrikánvadász meteorológusa a Dorian szeméről is megosztott egy képet – írta a 24.hu

A Twitterre egy videót is posztoltak.

A viharnak már halálos áldozata is van, helyi sajtóinformációk szerint egy nagymama arról számolt be, az Abaco-szigeteken élő két unokája eltűnt. Az egyiküket, egy nyolcéves kisfiút később holtan találták meg, a másik még nem került elő. A hatóságok a halálesetet egyelőre nem erősítették meg.

Azt egyelőre nem tudják a szakemberek, hogy a hajókat felborító, háztetőket leszakító Dorian, az Egyesült Államok melyik részén tombol még, de feltehetően Florida óceáni partvidékein, Georgiában és Dél-, illetve Észak-Karolinában is pusztít majd.

A hurrikánok sebességének 1950 óta tartó mérésében Dorian holtversenyben a második legsúlyosabb hurrikán az Atlanti-óceánon: az 1980-as Allan hurrikánnál 305 kilométeres sebességet mértek - írja az Index . A Dorian szintjét az utóbbi csaknem 70 év alatt a 2005-ös Wilma és az 1988-as Gilbert érte csak el. A Dorian ráadás sok szempontból különleges. Sorozatban ez a negyedik év, hogy ilyen nagy erejű, 5. fokozatú hurrikán jelenik meg az Atlanti-óceán fölött. Másfelől a Dorian kiemelkedő ereje miatt a vihardagály (a hurrikán által felkorbácsolt árhullám) szintje Floridánál a 8-10 métert is elérheti. Az amerikai hatóságok nem is becsülik alá a fenyegetést. Floridában, Georgiában, Észak- és Dél-Karolinában már be is jelentették a vészhelyzetet Az alacsonyan fekvő területeken életbe is lépett a kötelező evakuálási rendelet lépett.