Negyeddöntőbe jutottak Babosék a US Openen

Remekül rajtoltak a házigazdák a budapesti öttusa-világbajnokságon, ahol Barta Luca és Réti Kamilla második lett páros váltóban.

Barta Luca és Réti Kamilla egy hónappal ezelőőtt az angliai Bath-ban rendezett Európa-bajnokságon harmadik lett, ezúttal is jól kezdett, a Ludovika Arénában a vívást 30 győzelemmel és 18 vereséggel zárta a dél-koreaiak mögött. Az úszás szerényebben sikerült, csak tizedikek lettek Bartáék, ám összetettben megőrizték pozíciójukat, köszönhetően annak, hogy nagyon kicsi volt a különbség a váltók között.

Ezután a Kincsem Parkban folytatódott a verseny, először a bónuszvívással, amikor először az utolsó páros csapott össze az utolsó előttivel, a győztes maradt a páston, következett az eggyel előrébb található kettős. Bartáék nem szereztek pontot, mert amikor rájuk került a sor kikaptak Egyiptomtól.

A lovaglást fantasztikusan megoldották, a két sportoló egyetlen hibát sem követett el, csupán három másodperccel lassabban végzett a megadott szintidőnél, így a maximális 300 helyett 297 ponttal zárt, de így is megnyerte ezt a számot. A zárásként következő kombinált futás előtt a hazaiak két pont előnnyel az élre kerültek a dél-koreaiak elé.

A futás-lövészetben a váltó mindkét tagjának két 800 méteres kört kellett teljesíteni, közben két lövészettel. Réti az első szakaszt kiválóan zárta, a másodikban azonban csak tizenkét lövésből ért el öt zöld lámpás találatot, ezért a váltó visszaesett a harmadik helyre, a koreaiak és a mexikóiak is megelőzték a vendéglátókat.

Barta első körét nyolc kísérletből teljesítette, a másodikat tízzel, ám a mexikói rivális még többet hibázott a lövészetnél, így szinte egyszerre kezdték el a befejező 800 métert, amit a magyar öttusázó bírt jobban és behozta a második helyre a hazai váltót. A másik magyar duó, Simon Sarolta és Guzi Blanka az ötödik helyet szerezte meg.

A vb kedden a férfi váltók versenyeivel folytatódik.

Minimális hazai kvótaesély

A megszerezhető három-három női és férfi olimpiai kvóta miatt kiemelt jelentőségű a világbajnokság. Akkor lehet a nőknél és a férfiaknál is olimpiai részvételi jogot szerezni, ha olyanok zárnak dobogón, akiknek még nincs kvótájuk. Ha olyan versenyző végez az első háromban egyéniben, aki már rendelkezik kvótával, akkor a felszabaduló helyet a 2020. június 1-jén érvényes olimpiai kvalifikációs rangsor alapján osztják ki. A magyarok közül eddig Demeter Bence és Kovács Sarolta szerzett kvótát az Eb-n. Az újabb magyar kvótaszerzés a sérülések, kihagyások, illetve az idei eredmények alapján most meglepetés lenne. A korábbi eredményekből kiindulva azonban a férfi válogatott két meghatározó tagjának, az egyéniben vb- és Eb-aranyérmes, olimpiai harmadik Marosi Ádámnak, valamint a 2017-ben Eb-n és vb-n is második Kasza Róbertnek van esélye a közvetlen élcsoportban végezni. "Nagyon sok változást nem látok az Európa-bajnoksághoz képest, a kérdés az, mennyire fog összejönni most a versenyzés. Mindenképpen szeretnék érmet, jó lenne, ha ez egyéniben jönne össze, mert akkor lenne még egy kvótásunk. Az esély megvan rá, de hogy ténylegesen mi lesz, majd az élet dönti el" - mondta Martinek János, a férfiak szövetségi kapitánya, aki szerint 10-15 versenyző is odaérhet az élcsoportba. A nőknél a magyar válogatott sorozatban háromszor nyerte meg a világbajnokságot a hagyományos versenyben, ezúttal azonban nehezen elképzelhető hasonló folytatás. A múlt hétfőn bokatörést szenvedett Földházi Zsófia biztosan nem indul. A válogatott másik alapembere, Alekszejev Tamara ott lesz ugyan a mezőnyben, de kérdés, hogy mennyire hatékonyan tud majd vívni és lőni azután, hogy július végén eltört a kézközépcsontja. Az alapcsapatból egyedül a 2016-ban egyéni világbajnok Kovács áll úgy rendelkezésre, hogy külső körülmény nem hátráltatja. A vb-n a hagyományos versenyek döntőjét az elmúlt évihez hasonlóan két nap alatt rendezik meg, az elsőn a nők és a férfik esetében is a körvívásra kerül sor, a másodikon pedig a program többi részére.