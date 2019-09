Öten haltak meg a Bahamákon, Virginiában szükségállapotot hirdettek a hurrikán miatt

Dorian továbbra is pusztít, Donald Trump közben golfozik.

A szokatlanul lassan mozgó hurrikánt a meteorológusok változatlanul az idei év legpusztítóbb viharának minősítik. A vihar hétfőn este, másfél nap elteltével még mindig a Bahamák fölött tombolt.

"Történelmi tragédiát élünk át"

- fogalmazott Hubert Minnis, a Bahamai Közösség kormányfője, amikor bejelentette a Dorian halálos áldozatait. Rendkívül kiterjedtnek és az ország történetében példa nélkül állónak nevezte a pusztítást. Mint kiderült, a viharban legalább 21 ember megsebesült, őket a mentőhelikopterek kimentették, de Samuel Butler nassaui rendőrfőnök - rádión közvetített tájékoztatójában nyugalomra intve az embereket - közölte, hogy a vihar miatt a helikopterek egyelőre nem tudnak további sebesültekért menni. "Egyszerűen nem tudjuk elérni önöket" - fogalmazott. Az amerikai parti őrség négy helikoptere is a Bahamákon van, hogy segítsen a mentésben. Közben az Egyesült Államok keleti partvidékének vihar fenyegette államaiban változatlanul nagy a készülődés a hurrikánra. Florida, Georgia, Dél- és Észak-Karolina után hétfőn este Virginia álam kormányzója, Ralph Northam is rendkívüli állapotot hirdetett ki.

Donald Trump elnököt, aki délután virginiai klubjában golfozott,

a katasztrófa-elhárítási hivatal (FEMA) óránként tájékoztatta a fejleményekről. Ron DeSantis floridai kormányzó telefonon konzultált az elnökkel. Floridában hétfőn este már zárva voltak a repülőterek, kivéve az orlandói nemzetközi légikikötőt, amelyet kedden zárnak majd le. A térségben - beleértve Georgiát, valamint Észak- és Dél-Karolinát is - több mint 2700 repülőjáratot töröltek. Florida keleti partvidékén hétfőtől zárva vannak az oktatási intézmények, evakuáltak több mint 90 idősotthont és kilenc kórházat. Az állam 11 tengerparti megyéjében kötelező kiürítést rendeltek el, további öt megyében pedig ajánlották az evakuálást. Kötelező evakuálást rendeltek el Georgia és Észak-, valamint Dél-Karolina tengerparti településein is. A floridai hatóságokhoz több helyről érkezett bejelentés árdrágításról. West Palm Beachben például egy palack vízért az eddigi három dollár helyett kilenc dollárt kértek el, s ugyanezen a településen négy dollár fölé szökött a benzin ára is, miközben a múlt héten még alig valamivel több mint két dollárba került gallonja. Az amerikai Vöröskereszt szóvivője, Jenelle Eli Washingtonban bejelentette, hogy a szervezet 1600 önkéntest mozgósít, és szállítójárműveket, traktorokat, valamint segélycsomagokat küld a déli államokba. A segélycsomagokban takarók, gyógyszerek, készételek vannak.