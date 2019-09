Karácsony társadalmi és szakmai párbeszédet indítana az Andrássy úti fák megvédéséről

Tarlós István „kilenc év szendergés után felébredt” a kampány zajára, és elkezdett úgy viselkedni, mintha „főpolgármester lenne” – mondta az ellenzéki főpolgármester-jelölt.

Társadalmi és szakmai párbeszédet kíván indítani az Andrássy úti fák megvédéséről Karácsony Gergely. Az ellenzéki főpolgármester-jelölt keddi, budapesti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: Tarlós István „kilenc év szendergés után felébredt” a kampány zajára, és elkezdett úgy viselkedni, mintha „főpolgármester lenne”. Hétfőn környezetvédelmi biztost nevezett ki és lépni kívánt a légtérzaj miatt is – tette hozzá a politikus. Az Andrássy úton álló fákra azonban kimondták a halálos ítéletet – folytatta Karácsony Gergely, hangsúlyozva: nem azzal, hogy kivágják őket, hanem azzal, hogy az elmúlt években nem gondoskodtak róluk megfelelően. Közölte, hogy főpolgármesterré választása után növelné a zöldterületek arányát. Soproni Tamás VI. kerületi ellenzéki polgármester-jelölt azt mondta, hogy az Andrássy úti fák nem csak közös örökséget, de közös felelősséget is jelentenek, az elmúlt években azonban elhanyagolták a területet. Felhívta a figyelmet, hogy a kilencvenes és kétezres években még gondosan ápolt gyepet műfűre cserélték, a fák pedig az ápolás hiánya és a légszennyezettség miatt kerültek rossz állapotba. A politikus vállalta, hogy egy ellenzéki győzelem után a kerületben tízezer négyzetméterrel növelik a zöld felületeket és több utcában is intenzíven fásítanak. Kérdésre válaszolva Karácsony Gergely azt mondta, a zuglói Pillangó park felújítása során egyetlen fát sem vágtak ki a beruházás miatt, sőt háromszáz újat ültettek. Újabb kérdésre annyival pontosított, hogy a hatvanas-hetvenes években társadalmi munkában ültetett fák egy része olyan rossz állapotban volt, hogy azokat el kellett távolítani. Hangsúlyozta, hogy a parkban így is több ezer fa áll. Kérdezték, hogy kampánynyitó beszédében miért nem tért ki az általa vezetett kerületre. Azt felelte, hogy budapesti terveiről beszélt, amelyek nagy mértékben a zuglói polgármesterként elért eredményein alapszanak. Újabb kérdésre példaként említette, hogy polgármestersége alatt az összes zuglói közparkot és számos óvodát felújítottak, létrehozták a kerület legnagyobb szabadidős sportpályáját és játszóterét, a közvilágítás kiépítésével javították a közbiztonságot, valamint Magyarország „legprogresszívebb szociális hálóját” léptették életbe.



A zuglói parkolási rendszer napi egymillió forint nyereséget termel – szögezte le a főpolgármester-jelölt. Hozzátette, a parkolási rendszer veszteségéről szóló szórólapokat fideszes aktivisták rakják ki és azok az irományok hazugságot állítanak. Kikérték a véleményét a Jobbik önkormányzati választási programjáról is, miután az azt bemutató Sneider Tamás pártelnök fontosnak nevezte, hogy csak írni-olvasni tudó, alapvető matematikai műveletekkel boldoguló, súlyos bűncselekményt el nem követett ember lehessen a jövőben polgármester. Karácsony Gergely azt felelte, hogy a budapesti ellenzéki összefogás jelöltjei között senkit nem ítéltek el jogerősen büntetőügyben. A sajtótájékoztató végén a kérdezni készülő Pesti Srácok újságírójával közölte, hogy az orgánumnak soha nem fog nyilatkozni. A sajtótájékoztató után kisebb vitába keveredett az újságíróval, akinek azt mondta, vele személyesen az a problémája, hogy néhány nappal Heller Ágnes halála után azon „poénkodott”, hogy ki a legnagyobb élő filozófus.