A jég hátán is megél

Az Atlético Madrid labdarúgócsapata volt a nyár egyik legaktívabb csapata, az utolsó napon pedig a Paris Saint-Germain ütötte nyélbe a legjobbnak tűnő transzfereket.

Hétfőn éjfélkor végét ért az átigazolási piac Európa-szerte, a csapatok pedig ezúttal nagyon távol álltak attól, hogy megdöntsék Neymar 222 millió eurós átigazolási rekordját. Ugyan a brazil támadó az egész nyáron szappanoperába illő módon próbálta kiharcolni klubváltását, a francia sportnapilap, a L'Équipe már vasárnapi címlapján lehozta, hogy Neymar nem igazol vissza a Barcelonába, és a mostani idényt a francia fővárosban tölti. Pedig állítólag az egyezkedésnek volt egy olyan pontja, amikor a brazil játékos arra is készen állt, hogy a saját pénzéből 20 millió euróval beszálljon az üzletbe, de erre végül nem került sor.



A Paris Saint-Germain időben rövidre zárta a Neymarral kapcsolatos tárgyalásokat, így a klubvezetők hétfőn még jelentős transzfereket tudtak nyélbe ütni. A Real Madridnál immár csak a kispadot koptató Keylor Navas a francia bajnokhoz került, helyére a párizsiak kapusát, Alphonse Areolát vette kölcsön a madridi alakulat. A másik nagy fogás az Internél kegyvesztetté vált Mauro Icardi, aki ötmillió euróért került kölcsönbe Franciaországba, 65 milliós vételi opcióval.

Hasonlóan aktívan tevékenykedett az utolsó napon az olasz AS Roma, amely hétfőn kölcsönvette Henrih Mhitarjant és Nikola Kalinicet. A rómaiak honlapja szerint kétmillió eurót fizettek az Atlético Madridnak a horvát csatár szolgálataiért, a megállapodás kilencmillió eurós vételi opciót is tartalmaz. Az örmény támadójátékosért hárommillió eurót fizettek az Arsenalnak, de az ő szerződésében nem szerepel vételi lehetőség. Hétfőn egy távozója is volt az AS Romának, ugyanis a cseh csatár, Patrik Schick a következő szezont a német élvonalbeli RB Leipzig együttesében tölti, ahol Gulácsi Péter és Willi Orbán csapattársa lesz. A lipcseiek 3,5 millió eurót fizetnek érte, egy év múlva pedig 29 millió euróért végleg megvásárolhatják a játékjogát, amennyiben ismét csoportkörbe jutnak a Bajnokok Ligájában. Az AS Roma az Európa-liga, az RB Leipzig pedig a Bajnokok Ligája főtábláján szerepel a mostani idényben.

Ami az összképet illeti, a holland és a portugál első osztály csapatai több, mint 200 milliós profittal zárták a nyarat – ebből az összegből leginkább a Benfica (144,75 millió) és az Ajax (148.5 millió) tett szert jelentős bevételre. A harmadik helyre a francia élvonal futott be, míg a legnagyobb költekezést ezúttal is az angol első osztályban mutatták be. A Premier League 20 csapata összesen 1,55 milliárdért vásárolt, ebből pedig több mint 700 millió a mínusz, ugyanis eladni csak jóval kevesebbért sikerült. A negatív lista második helyén az idén alaposan felpezsdülő Serie A található, a La Liga pedig a harmadik.

Noha a nyár legdrágább átigazolása az Atlético Madridhoz kapcsolódik – a 19 éves csodagyerek Joao Félix 126 millióért érkezett –, a spanyol alakulat többek közt Antoine Griezmann, Lucas Hernández, Rodri eladásának köszönhetően 70 milliós profittal zárt, ennél pedig az imént említett Ajax és Benfica mellett csak a Chelsea és a Hoffenheim volt képes jobb eredményre.

Ami a másik oldalt illeti, a Real Madrid volt a csúcsköltekező, Florentino Pérez klubelnök több mint 300 millió összértékben igazolt játékosokat, s mivel sem James Rordiguezt, sem pedig Gareth Bale-t nem tudta eladni, így a csapat 177 milliós mínusszal zárt. A második ezen a listán az angol élvonalba feljutó Aston Villa, amely 148,6 milliót tapsolt el annak reményében, hogy benn tudjon maradni a Premier League-ben. Tavaly hasonlóval a Fulham próbálkozott, ugyanakkor a londoni kiscsapat immár újra a másodosztály tagja. A harmadik legnagyobb mínuszban az Inter zárt, amely Romelu Lukaku vezérletével próbálja majd megszorítani a Juventus-Napoli kettőst.