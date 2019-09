Jöhet Conte második kormánya

Jelenleg is túlélők után kutatnak a romok között. A robbanás okát hivatalosan még nem közölték, de többen gázszagot éreztek a környéken.

Robbanás miatt összeomlott három lakóház kedden Antwerpenben, többen megsérültek - közölte a belga rendőrség a Twitteren. A hatóságok szerint többen a romok alatt rekedtek, két embert eddig sikerült élve kimenteni. Az eltűntek kutatására kutyákat is bevetettek. A mentőalakulatok nagy erőkkel érkeztek ki a helyszínre. A rendőrség nem közölte a robbanás feltehető okát, egyelőre a törmelék alatt rekedt emberek kiszabadítására és a romok átkutatására, eltakarítására összpontosítanak.

A detonáció 12 óra 20 perckor következett be. A rendőrség felszólított mindenkit, hogy kerüljék a környéket és ne akadályozzák a mentők munkáját. Sajtóértesülések szerint a robbanás Antwerpen egyik déli lakónegyedében történt, s három épület omlott össze. Egy rendőrségi felvételen egy házsor látható, amelyen egy óriási lyuk tátong.

A Het Laatste Nieuws című napilap egy helyi lakóra hivatkozva közölte, hogy a történtek idején az egyik érintett házban éppen munkálatok folytak. Az újság hozzáteszi, hogy a környéken van egy főiskola is, amelynek több ablaka betört a lökéshullámtól - idézi értesülésüket az MTI. A NOS holland hírportál arról írt, hogy a detonáció a Wilrijk negyed egyik utcájában történt: korábban egy víztisztító társaság munkagépei dolgoztak a területen – augusztus 22-én pedig gázszivárgást kellett elhárítani az utcában. A robbanás előtt többen is gázszagot éreztek a környéken, Bart de Wever, Antwerpen polgármestere pedig egyértelműen gázrobbanásról ír az eset kapcsán közzétett Twitter-üzenetében. Antwerpen hétfőre virradóra is történt egy robbanás, amelyben több jármű és épület is megrongálódott. A Belga helyi hírügynökség előzetes információkra hivatkozva úgy tudja, hogy abban az esetben gránát robbanhatott fel, a rendőrség pedig kábítószer-bűnözéssel összefüggő támadásra gyanakszik.