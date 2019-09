Busz és kisteherautó karambolozott Mórnál, tizenhat ember megsérült

A férfi erővágóval vágta át a biztonsági rácsot, majd a szerszámmal betörte a kirakatot. Eközben többen is elsétáltak mellette.

Egészen elképesztő felvételt közölt kedden a police.hu egy pécsi ékszerbolt feltöréséről: a videón látszik, ahogy ahogy egy edzőcipős, fiatal férfi, mintha mi sem lenne ennél természetesebb, erővágóval töri fel a kirakatot, majd komótosan kipakolja az ott tartott ékszereket. A művelet közben ketten elsétálnak mellette, az egyik járókelő meg is áll, de még a betörőnek áll feljebb, kihívóan megnézi őket. Az esetet azonban harmadik szemtanúként a videó készítője is látta – felvételét pedig később a rendőrök is felhasználták.