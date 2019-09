Di Maio külügyminiszter lesz

Nem Vera Jourová lehet az egyetlen biztos a régióból: von der Leyen több alelnöki pozíciót is juttathat, miután a vezető tisztségek egyikét sem kapta térségbeli politikus.

Vera Jourová cseh biztosjelöltnek ajánlotta a jogállamisági portfóliót Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság megválasztott elnöke - írta szerdán a Politico névtelenséget kérő forrásokra hivatkozva. A brüsszeli hírportál arról számolt be, hogy a tárca új vezetőjeként a jelenlegi igazságügyi biztosnak a jogállamiság és a demokrácia védelmével, illetve ehhez kapcsolódóan a félretájékoztatás és a gyűlöletbeszéd elleni küzdelemmel kellene foglalkoznia. Az egyik bennfentes tisztségviselő úgy vélekedett, hogy

Sajtóhírek szerint a volt német védelmi miniszter több alelnöki pozíciót is juttathat a régiónak, miután ezúttal az európai uniós vezető tisztségek egyikét sem kapta térségbeli politikus.

Amennyiben Jourováé lesz a poszt, akkor neki kell majd felügyelnie a tervezett éves jogállamisági felülvizsgálati mechanizmus létrehozását. Ez egyfelől várhatóan erős ellenállásba fog ütközni, főleg a kelet-európai országok felől, minthogy ezekben sorra esik le a demokratikusság álarca az autoriter és korrupt kormányokól és vezetőkről. Másrészt, a cseheknek ilyen szempontból épp úgy nincs mire büszkének lenniük, mint a magyaroknak: Andrej Babis kormányfő és vállalkozó gólyafészek nevű korrupciós ügye a vádemelésig is eljutott, mielőtt szeptember 2-án váratlanul leállította az eljárást az általa kinevezett főügyész . Meglepetésre nyilván senkinek sem ad okot, hogy az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala (OLAF), illetve az Európai Bizottság is más következtetésekre jutott az ügyben - sem az, hogy Babis annak ellenére is foggal-körömmel ragaszkodik a hatalomhoz, hogy 275 ezren tüntettek ellene júniusban.