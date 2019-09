Nem hosszabbítja meg mandátumát Uli Hoeness, a Bayern München labdarúgócsapatának elnöke, a sportvezető 2023-ig azonban a klubnál marad.

Idén év végén lejár a mandátuma Uli Hoenessnek, a Bayern München elnökének. A klub korábbi játékosa súlyos térdsérülése miatt 1979-ben vonult vissza, és a Bundesliga legfiatalabb menedzsereként kezdett el dolgozni Németország legnagyobb és legsikeresebb klubjánál. Hoeness 2009-ig menedzsere, utána elnöke volt a Bayernnek, amely ebben az időszakban kétszer nyert Bajnokok Ligáját, húszszor lett bajnok és tizenegy alkalommal hódította el a Német Kupát.

"Hosszú folyamat előzte meg ezt az elhatározást - mondta a 67 éves Hoeness azon a sajtótájékoztatón, melyen a nyilvánosság előtt bejelentette döntését. - Az eszemmel viszonylag hamar tudtam, hogy ezzel teszem a legjobbat a klubnak és magamnak is. Bármennyire is nehéz, be kellett látnom, én sem leszek fiatalabb. Láttunk rengeteg politikai és sportvezetőt, akiket elüldöztek, megbuktattak, elkullogtak a hátsó kijáraton vagy bukott, megbélyegzett emberként kellett menekülniük. El akartam ezt kerülni. Úgy gondolom, én egyenes derékkal, a főbejáraton távozom és bárkinek, bármikor a szemébe tudok nézni." Hoeness utódja előreláthatólag az Adidas korábbi vezérigazgatója, Herbert Hainer lesz, aki eddig a távozó klubelnök helyettese volt az egyesületnél.

Hoeness lemond a felügyelőbizottság vezetéséről is, viszont 2023-ig még megőrzi tagságát a testületben.

Magyarország ellen debütált Az Ulm csapatában kezdett el játszani, ahonnan tizennyolc éves korában a legendás edző, Udo Lattek hívta át a Bayern Münchenhez. Már az első szezonban harmincegy bajnokin lépett pályára és hat gólt szerzett. Az 1974-es BEK-döntő volt pályafutása legsikeresebb klubmérkőzése, két góllal járult hozzá az Atlético Madrid elleni 4-0-ás sikerhez. Hoeness 1972. március 29-én egy Magyarország elleni barátságos mérkőzésen mutatkozott be a válogatottban, melyet az NSZK 2-0-ra megnyert. Tagja volt az ugyanebben az évben Európa-bajnok csapatnak, két évvel később világbajnok lett, összesen 35 meccsen lépett pályára a Nationalelfben.

Nem őt akarták menedzsernek A Bayern München eredetileg nem Uli Hoenesst szerette volna felkérni a menedzseri poszt betöltésére. Willi Hoffmann klubelnök 1979-ben Rudi Assauert szerette volna felkérni erre a pozícióra. Assauer akkoriban a Werder Bremennél dolgozott, 34 évesen ő volt a Bundesliga legfiatalabb menedzsere. A müncheniek úgy gondolták, egy ambíciózus, tapasztalattal rendelkező szakemberre bízzák a feladatot. Assauer gondolkodási időt kért, majd elutasította a felkérést azzal az indoklással, hogy nincs még elég tapasztalata ennek a feladatnak az ellátására. Később Assauer a Schalke 04-nél ért el óriási sikereket, az ő regnálása idején a gelsenkircheniek 1997-ben megnyerték az UEFA Kupát. Hoeness kinevezése kockázatos lépésnek tűnt, rengeteg kritika érte ezért Hoffmannt, elsősorban klubon belül, de végül kiváló döntésnek bizonyult.