Kigördül Rejtő rejtekéből

Nincs rajta mit szépíteni, az Uránia Nemzeti Filmszínház a világ egyik legkülönlegesebb mozija. Igazi ünnepi helyszín, mely sokak szerint a filmeknek túl szép – ám e sorok írója nem osztja ezt a nézetet. Hiszen, ez csaknem mindig a filmek épülete volt, hiszen az 1893-as (más források szerint 1895) megnyitása után csak néhány évig üzemelt orfeumként, majd vándorszínészek játszóhelyeként, 1899-ben már Uránia Tudományos Színház néven működött és az intézményt ekkor szerelték fel vetítőgépekkel. Szóval, az Uránia „mozi” pont idén ünnepli százhuszadik születésnapját. Különleges szerepét a budapesti mozipiacon 2002-ben kapta vissza, hiszen a szocializmusban csupán szimpla moziként üzemelt, majd a rendszerváltás után is sokáig egyszerű premiermozi volt a kilencvenes években. Persze, annak idején ez volt az egyik legmenőbb hely, ahol megnézhette az ember a Jurassic Parkot, hiszen a nézőtér oldalán lévő velencei tükrökben is futottak a dinoszauruszok. Persze, végül az Uránia arra a sorsra jutott, mint a rendszerváltás utáni csaknem összes nagy mozi: a multiplex építési láz következtében egyre kevesebb nézővel számolhattak és az üzemeltetők nem fektettek bele túl sok pénzt a fejlesztésbe. Valószínűleg az Uránia helyén sem lenne meg a mozi funkció, ha az állam végül nem újítja fel és menti meg 2002-ben, létrehozva a Nemzeti Filmszínházat. Ekkor a 425 fős díszterem mellett kialakítottak a pincében két kistermet, igazodva a kor igényeihez, jelesül, hogy egy teremmel nem üzemelhet mozi. Sajnos a két kis terem egy beázás miatt évek óta nem működik vetítőhelyként. Mindemelett zavarba ejtő volt az Uránia mellé biggyesztett jelzős szerkezet, lévén, hogy Nemzeti Filmszínházból kevés van a világon. Hivatalos definíció nem volt, hogy ez mit is jelent. Ha a filmszínház „jól bevált” műsor struktúráját nézzük, akkor leginkább összművészeti mozgóképes játszónak hívnám, hiszen a film még mindig fontos tényező, számos fesztiválnak ad helyszínt: a Titanicnak, a Lux Filmnapoknak, az Anilougue-nak, hogy csak a legnagyobbakat említsük. A követkető fesztivál pedig a Klasszikus Budapesti Film Maraton lesz, melynek keretében az összes sztár itt „lép fel” szemptember 4 és 10 között: Magda Vásáryova, Pierre Richard, Udo Kier és Michael Nyman. Az Uránia sokak számára a speciális premierek helyszíne, ilyenekből is lesz bőven. Izgalmasnak ígérkezik például az Oscar-díjas Ron Howard Pavarotti című alkotása, melynek premierjét Rost Andrea operaénekesnő is erősíti. És bár ezzel nem akarunk senkit sem megbántani, de komoly színházi élményért is sokan pont az Urániába járnak, hiszen New York-i Metropolitan opera, a londoni National Theatre és a moszkvai Bolsoj balett produkcióit közvetítik. Azaz, a lehető legolcsóbb módon juthatunk világsztárokhoz.