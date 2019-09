Hidegfront érkezik: többfelé 20 fokig sem melegszik majd a levegő

Esős, borús idő várható a hétvégén. Helyenként lehetnek még 25 Celsius-fok körüli maximumok, de többfelé 20 fokig sem melegszik majd a levegő - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Pénteken a Dunántúlon közepesen és erősen felhős idő várható, nyugat felé haladva egyre nagyobb eséllyel lehet számítani esőre, záporra. A Dunától keletre a fátyol- és gomolyfelhők mellett szűrt napsütés várható, a középső országrészben néhol alakulhat ki záporeső. A leghidegebb órákban 7-16 fok lesz. Napközben többnyire 23-28 fokig melegszik a levegő, de a Nyugat-Dunántúlon csak 18-22 fok lesz. Szombaton szinte országszerte kiadós csapadékra kell készülni. A legtöbb helyen eső, zápor lesz, de délen és keleten zivatarok is kialakulhatnak. A minimumhőmérséklet 12-17, a maximum 18-27 fok között alakul, délkeleten lesz a melegebb. Vasárnap összességében továbbra is erősen felhős időre van kilátás. Szórványosan várható eső, zápor, az ország keleti felében néhol zivatar is. A legalacsonyabb hőmérséklet 12-17, a legmagasabb hőmérséklet 18-25 fok között alakul, keleten lesz a melegebb - olvasható az előrejelzésben.