Elfocizgattak egymással

Héthavi böjt után végre elkezdődik az új idény. Mostantól a sztárok mellett a magyar rajongók is kevesebbet pihenhetnek, de az élményért simán megéri a kialvatlanság.

– Be kell tervezni az éjszakázásokat – ezt ismételgeti minden hazai amerikai futball rajongó napok óta. A kialvatlanságot persze már hét hónapja alig várják, hiszen februárban volt az utolsó téttel bíró NFL-mérkőzés. Most viszont jön a busás kárpótlás, csütörtökön (magyar idő szerint már pénteken, hajnali 2 óra után húsz perccel) századszor is elindul a tojáslabda az amerikai futball szezonban. A remek sportág, remek jubileumának nyitó mérkőzése a Chicago Bears–Green Bay Packers lesz, amely tizenöt éves hagyományt rúg fel. 2004 óta ugyanis a nyitóhét csütörtökére az előző szezon győztesének mérkőzését tették (idén a New England Patriots játszhatott volna), hogy kiemelt időpontban tudják megünnepelni a bajnokot. A centenárium miatt azonban a mostani szezon minden hetére elkülönítettek egy történelmi párosítást és úgy ítélték meg, hogy a liga legrégebbi rivalizálása érdemli ki a nyitómeccset. A „macik” és a „sajtfejűek” már 199. alkalommal feszülnek egymásnak. A két gárda rivalizálásában hat döntetlen mellett a Green Bay 97–95-re vezet. A New England – amely az utóbbi évek vitathatatlanul legsikeresebb NFL-klubja – vasárnap esti, főműsoridős mérkőzéssel kezd, magyar idő szerint hétfő hajnalban. Az amerikai futball mérkőzéseket Magyarországon sugárzó Sport TV szakkommentátora, a Magyar Amerikai Futball Szövetség versenybizottsági tagja is nagyon várta már a kezdést. – Könnyű izgalomba jönni az NFL 2019-es mezőnyétől, annak ellenére, hogy sokaknak, így nekem is beárnyékolta az elmúlt heteket Andrew Luck váratlan visszavonulása az Indianapolis Coltsból – kezdte értékelését Herczeg Ádám. A 29 éves játékos döntése derült égből villámcsapásként jött két héttel az alapszakasz rajtja előtt – igaz, annak tükrében nem volt meglepő, hogy 2016 óta folyamatosan sérülésekkel bajlódott. „Ez életem legnehezebb döntése. Az elmúlt négy évben egy ördögi körbe kerültem: sérülés, fájdalom, rehabilitáció, sérülés, fájdalom, rehabilitáció. Úgy éreztem, hogy beleragadtam ebbe a körbe. Az egyetlen kiút a visszavonulás, mert egyszerűen kiveszett belőlem a játék iránti szeretet” – indokolta lépését Luck, aki 2012-ben került az NFL-be, hatalmas tehetségként. A sztárgyár mindenesetre nem áll le, Herczeg Ádám például izgatott az idei drafton elsőként választott Kyler Murray játéka miatt. A 22 éves irányító az Arizona Cardinalsban fog dobálni. Érdemes lesz figyelni – folytatta a szakértő – Sam Darnold, a New York Jets tavaly harmadikként kiválasztott játékmesetérének fejlődését is. Herczeg sötét lóként a San Francisco 49ers-tól is erős idényt vár, mert Kyle Shanahan a sokra hivatott edzők egyike és lassan a játékosállomány is kialakul a keze alatt. A liga kirakatcsapatától, a New England Patriots-tól a szakértő semmi újat nem vár . – Lassú kezdés, esetleg egy-egy váratlan vereség, majd a télre összeállnak, nyerik a csoportot és a rájátszásra már a liga top csapataként fordulnak rá. Ha nagyon döcög a támadósoruk, Rob Gronkowskit is visszahívhatják decemberben a hátralévő néhány meccsre – mondta. Az NFL bulibárója ugyanis szintén bejelentette visszavonulását és bár Herczegen kívül több szakértő azt jósolja, hogy képtelen lesz sokáig meglenni a foci nélkül, legutóbbi nyilatkozatából nem erre lehet következtetni. Gronkowski ugyanis azt mondta, a nagy döntőn akkora ütést kapott, hogy utána egy liter vért kellett lecsapolni a combizmából. A New Englandról szólva Herczeg még fontosnak tartotta megjegyezni, hogy izgalomba lehet jönni Chase Winovich-tól. – A mai napig nem értem, hogy a másik 31 csapat miként hagyhatta, hogy a harmadik körben Belichick ledraftolhassa. Ő a tippem az év védőújonca címre – jósolta. Az utóbbi évek alapján esélyesként elkönyvelt csapatokon kívül – a teljesség igénye nélkül Eagles, Saints, Falcons, Rams, Steelers, Chiefs, Vikings, Seahawks, Packers – a Cleveland Browns is favoritként lépett elő. Ez annak fényében különösen meglepő, hogy az elmúlt években egy Browns szurkoló már akkor boldog volt, ha tizenhat mérkőzésből egyetlen győzelmet szerzett kedvenc alakulata. Ráadásul a hirtelen javuláshoz nem brutális anyagi terhek kellettek – nem úgy, mint a „gurulós” fociban. – A pénznek semmi köze ehhez. Odell Beckhamet (a New York Giants sztárelkapóját) például egy csere útján szerezték, Kareem Hunt futó pedig még a Kansas-ben kikötött minimum-közeli fizetéséért fog játszani az eltiltása lejárta után – sorolta a szakértő. Egyszerűen az történt, ami az NFL erősorrend-körforgásában már sokszor; amint valahol megjelenik egy elit irányító, sokkal könnyebb minden. Herczeg Ádám szerint a veteránok szívesebben igazolnak oda és a többiek is tehetségesebbnek tűnnek körülötte. – Baker Mayfield egyszemélyben garantálhatja, hogy a 2020-as évtizedben a Browns rendre pozitív mérleggel bíró csapat legyen.