Kocsijában élvezkedő taxis okozott botrányt Rákospalotán

A szeméremsértő férfit elkergették a felháborodott lakók, de az ügy itt még nem ért véget.

Szeméremsértés miatt folytat eljárást a fővárosi XV. kerületi rendőrkapitányság egy taxis ellen: a 49 éves B. Attila a gyanú szerint szeptember elsején, a a Csővár utca és a Szántóföld utca sarkánál félreállt autójával, és kiélte vágyait. Az önkielégítő férfit először egy ott lakó nő vette észre, a felháborodott utcabeliek később rá is szóltak, így a taxis inkább elhajtott - írja a police.hu

Ennyivel akár le is zárulhatott volna a történet, csakhogy az egyik lakó le is videózta magát szórakoztató gyanúsítottat, a felvételt pedig feltöltötte egy videómegosztó oldalra. A rendőrség már a videó birtokában kezdte meg az adatgyűjtést – meghallgatták a történtek első szemtanúját, és azonosították a feltételezett elkövetőt. Csütörtökön pedig már ki is hallgatták B. Attilát, aki szabadlábon védekezhet az eljárás alatt.