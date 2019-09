Sűrű, fekete füsttel csapott fel tűz a BorsodChem területén

Az áldozatot békülni hívta haza lánya és felesége, aztán közös erővel estek neki, menekülése közben pedig el is ütötték.

Fegyházba küldené a Tolna megyei Főügyészség a 48 éves bölcskei nőt és 19 éves lányát, akik a vád szerint előre kitervelten akartak végezni a lány apjával, és csak hajszálon múlt, hogy ez nem sikerült nekik.

A vádirat szerint a 19 éves nő kapcsolata „konkrét okokra vissza nem vezethető módon” megromlott apjával, annyira, hogy a férfi el is költözött hazulról, amikor a lánya éppen otthon tartózkodott. A sértett tavaly szeptember 18-án is máshol töltötte a napot, amikor lánya és felesége azzal hívták fel, hogy békülni szeretnének vele; a férfi ezt az előzmények ismeretében furcsának is találta, és beszámolt róla fiának – de azért elment a békülős találkozóra.

Anya és lánya azzal fogadták, hogy meglepetésük van számára, majd felesége befogta szemét.

A meglepetés nem is maradt el: a 19 éves lány a vád szerint egy késsel nyakon szúrta apját, majd darázsirtó sprével fújta arcon a védekezni próbáló férfit.

A menekülni próbáló áldozatot felesége gumikalapáccsal is fejbe vágta, ez azonban kevésnek bizonyult – a férfi kijutott az utcára, a nyomában loholó lánnyal. A feleség ekkor autóval hajtott a sértett után ,és és el is gázolta őt – a férfi a motorháztetőre és a szélvédőre csapódott, majd az út menti árokba zuhant.

Szerencséjére a két nő már nem próbálkozott tovább, hanem elmenekültek a helyszínről; az áldozat súlyosan sérült, és mivel a késszúrás pár centire haladt el nyaki verőerétől, szinte csak a véletlenen múlt, hogy életben maradt. A főügyészség társtettesként kezeli anyát és lányát az emberölési kísérletben – bűnösségükről és büntetésükről a Szekszárdi Törvényszék fog dönteni.