Átnevezik a Klinikák metrómegállót

A Nemzeti Örökség Intézete nem tartja kegyeletsértőnek a sírkertben való futást.

Futókörök lesznek a Fiumei úti sírkertben - írja az MTI a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) közleményére hivatkozva. A közlemény pedig nemzetközi példákat emleget, valamint azt , hogy a futóútvonal kijelölésével a nemzeti emlékhelyet szorosabban bekapcsolják a főváros vérkeringésébe. "Nagy az igény olyan zöldfelületre Budapest szívében, ahol mozogni, kikapcsolódni lehet. A mozogni vágyók számára futóútvonalak megjelölésével és információs tábla kihelyezésével teszi kényelmesebbé a sportolást a NÖRI" - áll a közleményben. A Fiumei úti sírkert 56 hektáron terül el, ismert gazdag növény- és állatvilágáról is. A NÖRI tájékoztatása szerint sokan nem kegyeleti célból látogatnak a parkos-fás környezetbe, hanem kikapcsolódni vagy sportolni. Hozzáteszik: az európai nagyvárosok temetőihez hasonlóan a Fiumei úti sírkertben is sokan futnak rendszeresen.

