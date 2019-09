Puzsér Róbertnek is összejött a kellő mennyiségű ajánlás

A szülőket arra kérik, hogy vödrökkel és takarítószerekkel jelenjenek meg az iskolában.

A vállalkozó már levonult a Pécsi Jókai Mór Iskolából, ahol így is egy hetet csúszott a tanévkezdés. Ám ha a tanárokkal együtt a szülők nem teszik oda magukat a hétvégén vödrökkel meg felmosórongyokkal, akkor szeptember 9-én sem lesznek iskolaszerű állapotok a suliban - írja a Pécsi Stop . A lap úgy tudja, hogy a 10 hónapos munkát elnyerő kivitelezőnek már június elején meg kellett volna kapnia a munkaterületet, de a közbeszerzési eljárás során felmerült akadályok miatt csak augusztusban indult meg a beruházás, ennek tudható be a késés. A vállalkozó pénteken levonult a munkaterületről, ám ezzel még nem vált alkalmassá az iskola a tanításra, vagy legalábbis nem az egész: a tantermek állapota még bőven hagy maga után kívánnivalót. A Pécsi Stop szerint az épületben még egyáltalán nincs áram, és szombatig nem is lesz. A lap hozzáteszi, hogy a takarítók és a tanárok mellett most éppen a szülőket mozgósítják: tőlük kérik, hogy szombaton délután, ha tehetik, jelenjenek meg az iskolában vödrökkel és takarítószerekkel felszerelkezve. E nélkül ugyanis még a következő hétfőre sem kerülnek az osztálytermek használható állapotba.