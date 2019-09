18 diák és egy tanár sérült meg egy nógrádi buszbalesetben

Amerikában tartóztatták le a honosított ex-játékost.

Szexuális zaklatással, bántalmazással és gyermekpornográfia terjesztésével vádolják az Egyesült Államokban a magyar kosárlabda-válogatottban is játszó Jermain Thomast, vette észre a BB1.hu . A lap az NBC Washingtonra hivatkozva írja, hogy Thomast és még két másik embert letartóztattak, mert a vádak szerint egy marylandi bentlakásos magániskolában visszaéltek egy 17 és 18 éves fogyatékkal élő tanuló helyzetével. A Jefferson iskola szóvivője azt közölte, hogy amint tudomást szereztek a szexuális zaklatásról, azonnal értesítették a rendőrséget. A letartóztatott Thomast három kiskorú szexuális bántalmazásával, illetve hétrendbeli gyermekpornográfiával való visszaéléssel vádolják. Az amerikai kosaras több magyar klubban játszott, megfordult a Dombóvárban, a Falcóban, a MAFC-ban, a Sopronban és Körmenden is. Thomast honosították is, így a magyar válogatottban is játszott néhányszor.