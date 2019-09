Egy napot még biztosan marad a felhős, esős idő

A vadászkamara elnöke pedig 12 ezer csapda felállításával büszkélkedett el.

A rendezvényen természetesen Semjén Zsolt is mondott beszédet. A kormány kétség kívül legnagyobb vadásza, aki a háziasított szarvasokkal is simán elbánik , fontosnak nevezte a vadászati joghoz kötődő haszonbérleti időszak húsz évre növelését, és azt, hogy a vadgazdálkodás minimális területét háromezer hektárban határozták meg. A miniszterelnök-helyettes emellett leszögezte, hogy a vadászat nem veszélyezteti a vadakat, valamint azt részletezte, hogy a trófeabírálat visszaállítása miatt javul a magyar nagyvad állomány minősége. Beszédében hangsúlyozta az ökológiai tájegységi szemlélet fontosságát, illetve a tájegységi fővadászi rendszer előnyeit is.