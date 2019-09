Lemondott a brit munka- és nyugdíjügyi miniszter

"Nem támogatom ezt a politikai vandalizmust" - írta indoklásul Amber Rudd.

Szombat este közzétett levelében lemondott Amber Rudd brit munka- és nyugdíjügyi miniszter - szúrta ki a BBC-n a 444 . A távozó miniszter a lap szerint erős szavakkal kritizálta a kormányt, és kilépett a Konzervatív Pártból is az elmúlt hét kaotikus eseménysorozata után. Lemondása egyik fő okaként azt jelölte meg, hogy bár jóhiszeműen látott munkához az új kabinetben, de "többé már nem hisz benne", hogy az elsődleges cél egy új brexit-megállapodás lenne. Korábban úgy gondolta, hogy a megállapodás nélküli kilépésnek is szerepelnie kell a lehetőségek között, de csak azért, hogy ezzel nyomást tudjanak gyakorolni egy új szerződés érdekében az EU-ra. A kormány tagjaként ugyanakkor azt látta, hogy a hatalmas többséggel elutasított no-deal brexit érdekében hatalmas energiákat mozgósít Boris Johnson, de az EU-val folytatott tárgyalásokra már nem. Rudd a miniszterelnöknek írt levelében "politikai vandalizmusnak" nevezte, ami a szerdai drámai parlamenti ülésen történt. Ekkor 21 konzervatív képviselő kiszavazott a kormánypárti frakcióból, hogy elkerülje a rendezetlen brexitet és az előrehozott választásokat. Boris Johnson ezzel elvesztette parlamenti többségét, mire válaszul kizárta 21 társát a frakcióból, köztük a Konzervatív Párt nagy tiszteletben álló tagjait. A távozó miniszter szerint ez "támadás az alapvető tisztesség és a demokrácia ellen". A miniszterelnök hivatala csalódottságát fejezte ki egy tehetséges miniszter távozása miatt, de a kormányszóvivő szerint minden kormánytag arra esküdött fel, hogy "október 31-én elhagyják az EU-t, akármi is lesz". Amber Rudd kilenc éve konzervatív képviselő. A népszavazás kampányában a maradás mellett kampányolt, de aztán a kilépés végrehajtására vállalkozó May-kormány belügyminisztere lett. 2018-ban azután kényszerült lemondani, hogy egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tett a bevándorlók kitoloncolására vonatkozó minisztériumi tervekről. Nem sokkal később egy belső vizsgálat arra jutott, hogy saját munkatársai vezették félre, ezért visszatérhetett a kormányba egy új tárca élén. Nem ő az egyetlen távozó Boris Johnson alighogy megalakult kabinetjéből, azt elhagyta például a miniszterelnök öccse is. Jo Johnson államtitkár lépését azzal indokolta, hogy feloldhatatlan feszültséget jelent neki a családi lojalitás és a nemzeti érdekek képviseletének egyidejű kötelme. Az ellenzéki Munkáspárt szerint a Johnson-kormány szétesőben van, ezért a miniszterelnöknek le kell mondania. Theresa May kormánya és az Európai Bizottság tavaly novemberben megállapodott a brexit feltételrendszeréről, de az egyezményt a londoni alsóház azóta háromszor elutasította. Boris Johnson sokszor hangoztatott álláspontja szerint a brit EU-tagság mindenképpen megszűnik október 31-én, akár sikerül újratárgyalni az elvetett megállapodást, akár nem. Az alsóház azonban szerda éjjel elfogadott egy ellenzéki indítványt, amely megtiltaná, hogy a kormány megállapodás nélkül léptesse ki az Egyesült Királyságot az EU-ból. Ahogy a brexit-saga során szinte végig, most sem látszik élhető megoldás: miután a miniszterelnök elveszítette többségét a parlamentben, a patthelyzetet az előrehozott választás vagy Johnson lemondása oldhatná fel, de előbbit a parlament utasítja el, utóbbit pedig a kormányfő.