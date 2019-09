Karácsonyék aláírásgyűjtéssel vetnének véget a stadionépítési láznak

Vasárnap reggelig több mint 39 ezer jelöltet jelentettek be a választási bizottságoknál.

Bő egy napjuk maradt a pártoknak, egyesületeknek és a független indulóknak arra, hogy összegyűjtsék az októberi önkormányzati választáson való induláshoz szükséges érvényes ajánlásokat. Hétfő délután 16 órakor kell leadniuk a polgármester- és képviselőjelölteknek a helyi választási bizottságoknál (a főpolgármester-jelölteknek a Fővárosi Választási Bizottságnál) az összegyűjtött ajánlásokat tartalmazó ajánlóíveket, eddig lehet bejelenteni az indulási szándékot is. A határidőn túl érkező ajánlásokat és jelentkezéseket a bizottságok már nem fogadhatják el. Az ajánlások érvényességét a bizottságok mellett működő irodáknak ellenőrizniük kell. A Nemzeti Választási Irodaszerint vasárnap reggelig több mint 39 ezer jelöltet jelentettek be a választási bizottságoknál. (Arról nincs összesített adat, hogy közülük eddig hány jelöltet vettek nyilvántartásba.) Öt évvel ezelőtt, bő egy nappal a határidő lejárta előtt, 33 ezer bejelentett és 24 ezer nyilvántartásba vett jelölt volt az önkormányzati választásra. Országszerte azonban sok olyan jelölt van, akinek még nem sikerült összegyűjtenie a szükséges számú választói ajánlást, így várhatóan még az utolsó napon is sok helyütt próbálkoznak majd aláírásgyűjtéssel. A bejelentett nem válik azonnal jelöltté: a helyi választási bizottságoknak négy napjuk van a döntésre, és ha érkezik jogorvoslati kérelem a nyilvántartásba vétel ellen, elhúzódhat az eljárás.