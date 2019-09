Az amerikai konzulátus elé vonultak a hongkongi tüntetők

Ezt Dominic Raab külügyminiszter mondta.

A brit kormány "a tűréshatárig teszteli" a rendezetlen Brexitet tiltó törvényt - írja az MTI. Dominic Raab külügyminiszter szerint a kormány tartja magát ahhoz a törvényhez, amely megtiltja, hogy az Egyesült Királyság október végén megállapodás nélkül lépjen ki az Európai Unióból, de "a tűréshatárig fogja tesztelni" a jogszabályt. Vasárnapi brit sajtóértesülések szerint Boris Johnson miniszterelnöknek továbbra is eltökélt szándéka, hogy kiléptesse az Egyesült Királyságot az Európai Unióból a Brexit október 31-i határnapján, akár lesz addig megállapodás a kilépés feltételrendszeréről, akár nem. Raab a Sky News brit hírtelevízió vasárnapi interjúműsorában kijelentette: a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt kezdeményezésére elfogadott törvény "annyira rossz", hogy egészen a tűréshatárig tesztelni kell, kiderítendő, hogy a jogszabály pontosan mire is kötelezi a kormányt. Hozzátette: a kabinet "saját értelmezése szerint" fogja nagyon gondosan tanulmányozni a törvényt. A hétvégén több vezető jogi szakértő is úgy nyilatkozott, hogy Johnson akár börtönben is találhatja magát, ha nem hajlandó betartani a pénteken véglegesített törvényt.