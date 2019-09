329,97 forinton az euró

Mind az új-, mind a használtautó-piac szereplői növekedést várnak 2019-re. A forint tartós gyengülése azonban már rövid távon is megdrágíthatja a gépkocsivásárlást.

Idén 160 ezer új személyautó, illetve 30 ezer kishaszonjármű eladására számítanak a szakemberek. Ez jelentős növekedés a tavalyi 136 ezer személyautóhoz, illetve 23 ezer kishaszonhárműhöz képest. Igaz, a személygépkocsi-forgalom becslések szerint mintegy 10-15 százaléka „reexoport”, vagyis a végcél egy másik állam. Megállt as dízelüzemű autók iránti kereslet zuhanása. 2015. őszén, amikor kiderült, hogy a Volkswagen-konszern meghamisította a károsanyag-kibocsátásra vonatkozó adatokat, majd más márkáknál is hasonló trükkökre derült fény, sokan elfordultak a gázolajüzemű modellektől. Az elmúlt egy-két év során azonban - itthon és Európában egyaránt - először megállt a visszaesés, majd lassú növekedés indult. Az érintett márkák - uniós nyomásra is - kétségkívül igyekeztek az új követelményeknek megfelelni. A legkeresettebbek továbbra is az alsó-középkategóriás modellek. Jelentős változás a 2008-as világválság utáni időszakhoz képest, hogy előretörtek a hitelkonstrukciók, a tartósbérlet, a lízing és kevesebben vásárolnak készpénzért. A magán- illetve a flottavásárlások válság idejére jellemző 30-70 százalékos aránya mára kiegyenlítődött. Sőt, ha az adózási okok miatt cégként megvett, valójában magáncélra használt autókat is hozzávesszük, akkor már feléjük billen a mérleg. Egyre több használt autót is hoznak be. Az érték a tavalyi 155 ezerrel szemben idén akár 160-165 ezerre is emelkedhet. A fő beszerzési forrás változatlanul Nyugat-Európa. Ha hosszú távon nem enyhül a hetek óta 330-as euróárfolyamon álló forintra nehezedő nyomás, úgy az utolsó negyedévben mérséklődhet a behozatali kedv. Ez emelheti a használt autók árát is. Az európai piacra is igaz az új autók iránti kereslet lanyhulása és a használtak forgalmának élénkülése – jegyezte meg a Népszavának Fojt Attila, a Magyar Gépjármű-kereskedők Egyesülete (MGOE) elnöke. Jelentős keresletet támasztanak térségünk más államai is. A külföldről behozott használt autók átlagéletkora 12 év. Ez nem jelent „roncsderbit”: a döntő többség műszakilag, közlekedésbiztonsági szempontból megfelelő. Átlagéletkoruk még így is alacsonyabb, mint a magyar személyautóállomány egészére jellemző 14,2 év – tette hozzá az MGOE elnöke. Ez annak ellenére magasabb az európai átlagnál, hogy a legtöbb országban szintén emelkedett az érték. A hazai autópark átlagéletkorának érdemi csökkentéséhez évente legalább 200 ezer újat kellene értékesíteni. Használt autót már csak a reklamáció érvényesíthetősége végett is érdemes legalább egy-két éve működő, állandó telephellyel rendelkező autókereskedőnél vásárolni – tanácsolja az elnök. A bizományosok a felelősséget a papíron szereplő tulajdonosra háríthatják, aki vagy elérhető, vagy nem. Jó lenne, ha külföldről 1-6 éves, jó állapotú, viszonylag keveset futott autókat lehetne behozni. Ám ezek az évjáratok nem csak itthon, de az európai piacokon is a legkeresettebbek, ezért az áruk is magasabb. A gázolajüzeműek forgalma nem csökken tovább és az újakéhoz hasonlóan megnyugodott, sőt lassú növekedésnek is indult. Erőteljesen visszaesett viszont a néhány éve még slágernek számító prémiumkategória. Idén leginkább Volkswagen Golfot, Ford Focust és Opel Astrát hoztak be, illetve forgalmatak belföldön. A Mercedes vagy a BMW a dobogóról lecsúszva jelenleg az 5.-6. Az újautó-piaccal szemben a használtak adásvételében változatlanul a készpénzes vásárlás a jellemző – összegezte Fojt Attila.



Megtorpant az e-autók iránti keresletbővülés Megtorpant a tisztán elektromos meghajtású gépkocsik értékesítése – tudtuk meg Erdélyi Pétertől, a magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE) ügyvezető elnökétől. Az idei év első nyolc havában eladott több mint százezer új autóból az elektromosok száma alig érte el az ezret. Pedig a hazai e-töltőállomás hálózat jelentősen bővült, illetve térségi szinten az új e-gépkocsiknak járó másfélmilliós támogatás viszonylag magas. Fékezi viszont az érdeklődést a bonyolult támogatási rendszer, illetve ma még drága az e-autó és korlátozott az egy töltéssel megtehető táv is. A használtautó-piacon tisztán elektromosokból – a behozatalt és a belföldi értékesítést is együttvéve – alig néhány száz fordult meg – tudtuk meg Fojt Attilától. Ez töredéke az összes használtautó idén várható, összességében 800 ezer tételes forgalmának. Ezzel szemben a hibrid autók iránt folyamatosan nő a kereslet.