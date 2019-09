Nadal gigászi csatában negyedszer a US Open bajnoka

Hétfőn a Barta Luca, Réti Kamilla páros szintén második lett női váltóban.

Ezüstérmet nyert a magyar férficsapat – Kasza Róbert, Marosi Ádám, Demeter Bence összeállításban – szombaton a budapesti olimpiai kvalifikációs öttusa-világbajnokság hagyományos versenyében. A magyarok ezzel a második érmüket nyerték a hazai vb-n azután, hogy hétfőn a Barta Luca, Réti Kamilla páros szintén második lett női váltóban.



Egyéniben a 2017-ben vb- és Eb-ezüstérmes Kasza kevéssel maradt le a dobogóról és az ezzel járó olimpiai kvótáról, ötödik lett. „Olyan sokszor leküldött az élet a padlóra, de mindig fel tudtam állni, nem is értem, hogyan..., annyi ember segített a családomon kívül is – nyilatkozta a 33 éves öttusázó. – Igaz, hogy most nem nyertem kvótát, de örömteli, hogy kihúztam magam a mocsárból. Ezen a versenyen is sokszor kerültem gödörbe, elszalasztott asszóim voltak, majdnem kiestem a selejtezőben, és felálltam” – mondta, majd úgy folytatta: ezek után megcélozza a tokiói részvételt, pedig már ezen a vb-n sem akart elindulni a nem sikerült angliai Eb-után. „Az ötödik hely visszaadta a reményt” – tette hozzá.

Az egyéniben 2009-ben világ-, 2013-ban Európa-bajnok, 2012-ben olimpiai bronzérmes Marosi 11. lett. „A selejtezőben is kiadtam magamból mindent, 35 évesen már nem lehet ilyen rövid idő, nem egészen két nap alatt újra csúcsformában lenni. Az előjelek jók voltak a döntő előtt, de belül fáradt voltam” - értékelt Marosi, aki külön kitért rá, hogy a lovaglásban többet tud a most elért 286 pontos teljesítményénél, a lövészeténél pedig kijött a fizikai fáradtsága.

Demeter – aki az egy hónappal ezelőtti Eb-n elért hetedik helyével a magyar férfi versenyzők közül egyedül rendelkezik olimpiai kvótával – ezúttal a 13. helyen futott a célba. „Kihoztam magamból a maximumot, fizikálisan ennyi volt bennem. A jobb futáshoz többet kellett volna edzenem, ami a két bokaműtétem miatt nem volt lehetséges. Még az is benne volt a pakliban, hogy nem indulok, egy hazai vb-t azonban nem akartam kihagyni” – fogalmazott.

A döntő negyedik magyar résztvevője, Regős Gergely 31. lett.

A vasárnapi zárónapon a vegyes váltók mérték össze tudásukat, a Gulyás Michelle, Kardos Bence duó a 12., a Kovács Sarolta, Regős Gergely kettős pedig a 15. helyet szerezte meg.