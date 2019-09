Átfogó reformokat ígért Conte

Az olasz kormányfő emellett utalt arra, hogy enyhébb hangnem lesz jellemző kormányára.

Giuseppe Conte olasz kormányfő a képviselőházban hétfő este tartott beszédében hitet tett az Európai Unió mellett és a transzatlanti viszony erősítéséért szállt síkra, ami mindenképpen jelentős változás előző kormányához képest. Matteo Salvini előző belügyminiszter, a Liga elnöke ugyanis folyamatosan bírálta Brüsszelt és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel törekedett jó kapcsolatokra. Conte utalt arra, enyhébb hangnem lesz jellemző kormányára, egyúttal reformokat helyezett kilátásba. Conte egyik célja a dublini egyezmény újratárgyalása. Törekvésében támogatókra is lelhet, Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter nem zárkózott el ettől. A kormány számára azért lenne fontos előrelépést elérni ebben a kérdésben, mert ugyan nyilvánvalóan szakítani akar Salvini bevándorlásellenes politikájával, de egyúttal nem hagyhatja figyelmen kívül azt a tényt, hogy a lakosság egy jelentős részének tetszett a bevándorlókkal szembeni kemény bánásmód. Conte elmondta, a bevándorlás kérdéséről már eszmét cserélt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Amikor a migrációról beszélt, az ellenzék többször bekiabálásokkal próbálta megzavarni. (Beszéde idején a parlament előtt tüntettek a Liga és az Olasz Testvériség szélsőjobboldali párt hívei.) Az új római kabinet ugyan hivatalosan még nem teljes értékű, hiszen ma tartják a szenátusban a bizalmi szavazást, azt azonban már megtapasztalhatta, mennyire fellélegzett Európa, hogy Salvini kikerült a kormányból. A csődkockázat jelentősen csökkent, a tőzsde indexe nőtt, Berlin pedig megkönnyebbülésének adott hangot csakúgy, mint Párizs. A francia külügyminiszter reményét fejezte ki, hogy Olaszországgal sokkal konstruktívabb kapcsolat alakul ki. Conte feladata az lesz, hogy elfogadtassa az új költségvetést az Európai Unióval. Tavaly (majd idén is) éles vita bontakozott ki a sarokszámokról, az Európai Bizottság túlzottdeficit eljárás megindításával fenyegette meg a kabinetet. A kormány prioritásai közé tartozik a bérekre épülő adóterhek csökkentése, valamint az adórendszer reformja. Komoly gondot jelent a szociális lakások alacsony száma, e téren is eredményt kívánnak felmutatni. A kormányprogram a képzés és az innováció serkentésére is utalást tesz. Az olaszok nem túl derűlátóak a kormány jövőjét illetően, egy felmérés szerint mindössze néhány hónapig tart az M5S és a PD együttműködése.