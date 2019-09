Kedden már otthon hagyhatja az ernyőt

A letört ágak és a tövestől kifordult fák a villamoshálózatra zuhantak, oszlopok törtek ki, emiatt tömeges üzemzavar alakult ki.

Negyvenezer ügyfélnél okozott áramszünetet a hétfő délutáni vihar a Dél-Alföldön, kétharmaduknál estére helyreállították a szolgáltatást a Nemzeti Közművek (NKM) munkatársai – tájékoztatta az energetikai cég az MTI-t. A közlemény szerint a több helyen 110 kilométeres széllel érkező vihar elsősorban Szegedet és térségét érintette, emellett Ásotthalomtól Deszken át Röszkéig is károkat okozott. A letört ágak és a tövestől kifordult fák a villamoshálózatra zuhantak, oszlopok törtek ki, emiatt tömeges üzemzavar alakult ki. Az NKM munkatársai megerősített létszámmal kezdték meg a hibák feltárását és a helyreállítást. Az ügyfélszolgálat emelt létszámmal dolgozik, már több mint ezer hibabejelentést fogadtak. Az önkormányzatok is tájékoztatást kaptak a kialakult üzemzavarról és a várható helyreállításról. A közleményben felhívták a figyelmet, hogy a leszakított vezetékek megközelítése életveszélyes. Szegeden fákat döntött ki, bútorokat dobált az orkánerejű szél, még a helyi nemzeti színház épületének tetejét is elvitte. Az ítéletidőben többen megsérültek, és a közlekedés is megbénult a térségben.