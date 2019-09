Kamion gázolta halálra egy motor utasát Zuglóban

A bakonyi férfi pedig engedelmeskedett is, éjszaka átlopózott az áldozathoz.

Emberölési kísérlet, zaklatás és magánlaksértés miatt is felelnie kell annak a bakonyi településen lakó férfinak, aki még március 25-én éjjel összeszurkálta szomszédját – írja a police.hu . A 34 éves gyanúsított már napközben ijesztően viselkedett: az utcáról kiabált be a sértettnek, és életveszélyesen megfenyegette. A fenyegetést pedig megpróbálta valóra váltani, és éjfélkor át is ment a szomszédba. A hátsó lakrész ajtóján kopogott be, mikor pedig a szomszéd ajtót nyitott, azonnal megszúrta egy ollóval.