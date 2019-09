Francia csúcsmenedzserek az Orbán-közeli MET-ben

Az exmolos Lakatos Benjamin tulajdonolta, Zugban bejegyzett MET Lantos Csaba vezette igazgatóságának tagja lett a Gaz de France egykori elnöke, Jean-Francois Cirelli is.

A Dunamenti Erőművet és a Tigáz-hálózat felét is jegyző MET Csoport központi cége, - a svájci áttételekkel - az exmolos Lakatos Benjamin tulajdonában lévő MET Holding AG igazgatóságát erősíti mostantól Jean-Francois Cirelli és Charles-Eduard van Rossum - derül ki a gázkereskedő weboldaláról. (A cég korábbi közleményében szeptember 1-i hatályúként szereplő lépésnek szerda este még nem leltük nyomát a zugi cégnyilvántartásban.)

Jean-Francois Cirelli korábban az egykor jelentős hazai közműveket is birtokló belga Electrabelt, illetve francia Gaz de France-ot (GdF) vezette, 2015-ig pedig a GdF utódvállalatainál elnökhelyettesi posztot töltött be. Azt megelőzően minisztériumi, tanácsadói és kabinetvezető-helyettesi posztokat töltött be a francia kormányban. Jelenleg például a világ legnagyobb alapkezelőjének számító BlackRock francia-belga-luxemburgi térségi vezetője, illetve az E.ON-tól a finn Fortumhoz átkerülő - a gönyűi erőművet is tulajdonló - Uniper felügyelőbizottsági tagja. Az évtizedekig a Goldman Sachs nevű tanácsadónál dolgozó Charles-Eduard van Rossum jelenleg a párizsi Ravel & Co. elnöke. A két menedzser a MET korábbi közleménye szerint felvásárlásokkal is foglalkozik majd. (Amikor a MET-et tavaly Lakatos Benjamin társtulajdonosaitól - például a kormányfő-közeli Garancsi Istvántól - kivásárolta, már felmerült a további tőkebevonás ötlete is.) A zugi MET Holding AG igazgatóságának elnöke Lantos Csaba nagyvállalkozó, az OTP egykori vezérhelyettese.