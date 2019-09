A kishitűség középosztálybeli dolog - Mozivásznon a Downton Abbey

A válogatást szeptember 15-ig Budapesten is bemutatja az aukciósház, Londonban pedig szeptember 24. és október 2. között nézhetik meg a közép-kelet európai művészetre kíváncsiak.

Magyar kortárs képzőművészeti alkotásokból rendez árverést Londonban a Dobossy Aukciósház. A két évvel ezelőtt egy testvérpár által alapított aukciósház az eseményt arra a hétre szervezi, amelyen a szakma egyik legkiemelkedőbb eseménye, a Frieze is zajlik, remélve, hogy így a nemzetközi műtárgypiac fontos és elismert szakembereinek és gyűjtői is megismerkednek az alkotásokkal. Október 3-án a több évszázada a londoniak egyik kedvelt társasági, kulturális színtereként működő Dean Street-i Blacks Club 1764-ben a szó szoros értelmében kiderül, mennyire eladhatók magyar festmények, szobrok és fotók a kortárs művészet központjában. „A különleges alkalomra válogatásunkat szigorú szempontok alapján állítottuk össze, éppen azért, hogy a lehető legplasztikusabban mutathassuk be a magyar művészetet a ‘60-as évektől napjainkig. A legnagyobb nevektől a legtehetségesebb, ígéretes fiatalokig számos művészt szeretnénk megismertetni a londoni műgyűjtőkkel. Az aukción egyszerre lesznek jelen a ritkaságnak számító szitanyomatok, a kordokumentumként is jelentős fotográfiák, valamint festmények és kisplasztikák” – foglalta össze a válogatás szempontjait Kováts Dávid, az egyik tulajdonos. Az ismertebb művészek mellett feltörekvő, fiatal alkotók művei is szerepelnek majd az árverésen, olyanoké is, akiknek ez lesz az első bemutatkozásuk a nemzetközi piacon. Ugyanakkor a legnagyobb hazai nevek, köztük jelenleg a leglátogatottabb brit múzeumban, a Tate Modernben önálló tárlattal jelentkező és holnaptól a White Club galériában is kiállító Maurer Dóra, vagy a Kassák Lajos szellemi örököseként aposztrofált, tavaly elhunyt Fajó János alkotására is lehet majd licitálni. Az árverés anyagát szeptember 15-ig Budapesten is bemutatja az aukciósház, Londonban pedig szeptember 24. és október 2. között nézhetik meg a közép-kelet európai művészetre kíváncsiak.