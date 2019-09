Fantomcégtől a községházig

Tiszta kézzel – ez az egyik szlogenje a Csömörön induló fideszes polgármester-jelöltnek, akinek üzleti karrierjét felszámolt és fantomizált vállalkozások kísérték.

A Pest megyei Csömörön "Tiszta szívvel, tiszta fejjel, tiszta kézzel" szlogennel indul a Fidesz-KDNP színeiben a polgármesteri posztért Bánhidi Balázs. Mielőtt politizálni kezdett a mérnök végzettségű egykori atléta, az üzleti életben próbálkozott – a nyilvánosan elérhető cégadatok szerint meglehetősen ellentmondásos eredményekkel. Számos vállalkozásban megfordult, volt olyan, amely végül jókora tartozásokat hátrahagyva végezete. Ügyvezetője és többségi tulajdonosa volt az abasári Bánhidesign Kft.-nek, amelynek felszámolását a Heves Megyei Bíróság 2010-ben rendelte el fizetésképtelenség miatt. A főtevékenység szerint „pékáru, édesség kiskereskedelemmel” foglalkozó társaság profiljába a mérnöki tevékenységet és szerszámgép-gyártást is besorolták, utolsó elérhető mérlege szerint a százmilliós forgalom mellé 98 milliós forintos tartozás társult. Szintén felszámolás sorsára jutott 2016-ban a Com-Ron Kereskedelmi és Mérnöki Kft. A céget Bánhidi Balázs alapította, de részesedését 2011-ben eladta testvérének, majd végül három éve már egy budapesti magánszemélyé volt, amikor felszámolták. Az adóhivatal és a fővárosi munkaügyi bíróság is végrehajtást kért a társaságra, melynek adóssága 140 millió forint volt. A cég áprilisban még szerepelt a NAV-nál nyilvántartott 180 napon túli, 100 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkező – nem magánszemély – adózók listáján. A szintén mérnöki főtevékenységre létrehozott Com-Ron Seel Zrt.-t 2011. szeptember 1.-én alapította Bánhidi Balázs. A társaságot ma már testvére vezeti, de a Com-Ron Steel Zrt. honlapján az elérhetőségek menüpont alatt ma is Bánhidi Balázs neve szerepel. A cég ellen 2015-ben a NAV, 2016-ban két másik társaság kezdeményezett végrehajtást, de ezek mindegyik esetben lezárultak. A tavalyi adatok alapján 3,5 millió forint adózott eredmény és 20,8 millió forint saját tőke mellett 125,5 millió forint rövid lejáratú kötelezettsége van a társaságnak. Kérészéletűnek bizonyult a 2012-ben alapított, ám 2015-re már fantomizált és kényszertörölt Valamelyik Reklámügynökség is. A cégben 2014-ig volt tulajdonos a korábban Bánhidi-érdekeltség Com-Ron Kft., majd a társaságot a bukás előtt továbbadták egy tarnaszentmiklósi magánszemélynek, aki féltucat becsődölt társaságot vett a nevére, mielőtt eltiltotta volna öt évre a bíróság a cégvezetéstől. Cégügyei miatt megkerestük Bánhidi Balázst, aki azt mondta, hogy titkárával egyeztessünk időpontot. Munkatársa azonban közölte, hogy nem tud időpontot adni, és kijelentette: nem igaz, hogy főnökéhez bármilyen adótartozás, vagy más ügy kapcsolódna.

Bánhidi egyébként megkeresésünk után Facebookon megosztott egy cikket, amelynek az volt a címe: „Újabb lejáratás készül Bánhidiék ellen “civil” megrendelésre”. A cikket a „Csömöri Szabad Sajtó” nevű, a település irányítószámára utaló, 2141.hu közölte. A „lapnak” impresszuma, elérhetősége nincs, a szerző nélküli cikkek Bánhidi Balázs kampányát támogatják. A Népszavát vádoló cikkben képeket közöltek lapunk fotóriporteréről, amint – minden jogszabályt betartva – a munkáját végezte, és fényképeket készített a településen. „Csömörön pedig tovább dübörög a megfigyelés és az ötvenes évek” – tette hozzá a munkáját végző fotóriporterünket megfigyelő portál.