A régi idősotthont a szél tépázta meg, az újnak nyoma sincs Kisvárdán

hamarosan egy új, ingyenes nyomtatott napilap indul Budapesten, Kerényi György szakmai irányításával. Bár az újság végleges nevéről még nem született végleges döntés, a Media1 úgy tudja, a legvalószínűbbként a Pesti Hírlap név merült fel. Információik szerint az új napilapot eredetileg már októberben szerették volna elindítani, de más forrásaik szerint valószínűleg ténylegesen inkább novemberben lehet az utcákon a lap. Az új termék elsősorban közterületi terjesztésben jutna el a majdani olvasókhoz. A Media1 azt írja, a leendő napilap már sok újságírót megkeresett ajánlattal. Megtudták azt is, hogy az új ingyenes napilap tulajdonosa az a Milkovics Pál, aki a Magyar Nemzet tavaly áprilisi bezárásakor megjelent hírek után megkereste Simicska Lajos nagyvállalkozót, a lap akkori tulajdonosát, hogy szeretné megvásárolni tőle a napilapot, de mivel nem kapott választ Simicskáéktól, visszavonta az ajánlatát. Milkovics Pál főleg Csehországban aktív, övé az S&P Brodcasting tévétársaság, valamint a Schwartz Capital Groupnak is ő a tulajdonosa. Tavaly februári hírek alapján cicás-kutyás és gasztro tévécsatornái (Vau TV és Nyamm TV) Magyarországra történő bevezetését is tervezi. A Pesti Hírlap név nem ismeretlen a magyar sajtótörténetben, megszakításokkal ugyan, de több mint száz éven át létezett ilyen néven lap Magyarországon. A Pesti Hírlap első száma 1841. január 2-án jelent meg, és 1848-ban ebben a lapban jelent meg a Nemzeti Dal, így fontos szerepe volt a forradalom során. A Pesti Hírlapnak eleinte Kossuth Lajos volt a főszerkesztője. Mások is adtak ki ilyen néven újságot. 1878. december 25-én Légrády Károly indította el az első egyértelműen üzleti alapon álló, mérsékelten konzervatív tömeglapot, a Pesti Hírlapot (ami már a negyedik volt ezen a néven). Tulajdonosa a Légrády Testvérek kiadóvállalat volt. Később az 1990-es évek első felében, néhány éven át szintén létezett ilyen néven egy lap.