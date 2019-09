Egyre több gólya próbál meg itthon telelni

Az emberi tevékenység és a klímaváltozás gyökeresen megváltoztatja a költöző madarak szokásait.

A gólyák elvileg augusztus második felében indulnak el, de ahogy Nyugat és Dél-Európában már korábban történt, egy részük el sem megy télen - mondta Végvári Zsolt, az MTA Ökológiai Kutatóközpont (ÖK), Duna-kutató Intézet igazgatója az M1 aktuális csatornán. Az ökológus szerint már nemcsak arról van szó, hogy a melegedő telek, tavaszok, őszök miatt a költöző madarak kicsit később indulnak el telelőhelyeik felé vagy pedig tavasszal korábban érkeznek, hanem a stratégia is megváltozik: a vonulóból állandó madár lesz.

Abban, hogy egyre több gólya kísérel meg áttelelni itthon, egyrészt a melegedő telek játszanak szerepet, amelyek miatt egyre több táplálék áll a rendelkezésükre, másrészt a Szahara szélesedése miatt egyre nagyobb távolságot kellene táplálék, víz és pihenés nélkül megtenniük. Ez rendkívül kockázatos, nagy az esélye, hogy a fiatalok elpusztulnak út közben, tehát megéri megpróbálni áttelelni - mondta az ökológus.

Az igazgató szerint erre a változásra emberi folyamatok is rásegítenek. A dél-spanyol gólyák a regionális szeméttelepeken táplálkozva télen is őrzik a fészküket. Sőt annyira forró és száraz a nyár Spanyolországban, hogy a gólyák egy része Spanyolországba jár telelni és Tunéziában fészkel. Hozzájárul a folyamathoz, hogy, az európai vonuló madarak nagy része azt tapasztalja Afrikába érve, hogy a vizes élőhelyek az emberi beavatkozásnak köszönhetően eltűnnek. Így még kockázatosabb a vonulás.

Végvári Zsolt beszélt arról is, hogy amennyiben az itthon maradt madarakat emberek etetik és tartják életben, azzal bajt okozhatnak, mivel olyan egyedeket juttathatnak előnyhöz a többiekkel szemben, amelyeknek az utódaik is elpusztulnak majd emberi segítség nélkül, illetve ők maguk is egy következő útjuk alkalmával.

Az emberi beavatkozás felborítja a természet rendjét.

Végvári Zsolt kérdésre válaszolva a vonuló egyedek útjáról elmondta: a madárkövető oldalak szerint a térségből elindult gólyák egy része már elhagyta Törökországot és az elkövetkező hetekben érkeznek meg Afrikába.