Kereszttűzben Von der Leyen jelöltjei

A rendőrség hasonló pártpolitikai játszmákba sodródik, mint a pártokat szelektíven bírságoló Állami Számvevőszék – állítja a Transparency International Magyarország. Pikó András szerint ügyüknek az a tanulsága, hogy az orosz módszerek már nálunk is jellemzőek.

– Bízom abban, hogy a hatóságoknak hitelt érdemlő információkon alapuló, jó okuk volt büntetőeljárást indítani, és a gyanút valóban alátámasztó bizonyítékok vannak a rendőrség birtokában. Ami ugyanis eddig napvilágra került nem tekinthető ilyennek – fogalmazott Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója egy nappal azután, hogy a rendőrség házkutatást tartott Pikó András és csapata ellen, miután a VIII. kerületi ellenzéki stábot a kormánypárti Magyar Nemzet jogtalan adatgyűjtéssel vádolta meg hétfőn. Ligeti azzal folytatta: Ha kizárólag a kormánypárti lap által közölt információk igazolják a törvénysértő adatbáziskészítést, akkor a nyomozó hatóság és nem Pikó András van bajban. A sajtóban eddig megjelent adatok ugyanis nem alapozzák meg a választás rendje elleni bűncselekmény gyanúját. A jogi igazgató szerint ez esetben a rendőrség hasonló pártpolitikai játszmákba sodródik, mint a plakátkampányok miatt szelektíven bírságoló Állami Számvevőszék.



Pikó András lapunknak elmondta, hogy csütörtök délelőtt – a szerda esti több órás kihallgatás után – a rendőrségen kellett vallomást tennie kampányfőnökének, Udvarhelyi Tesszának, aki a Magyar Nemzet által bizonyítékként tálalt képet feltöltötte egy zárt csoportba. A rendőrség lefoglalta Udvarhelyi laptopját és egy másik számítógépet. A polgármester-jelölttel csütörtökön az ominózus VIII. kerületi kampányközpontban találkoztunk. Az épület kihalt volt. – A kormánylapnak egy fideszes beépített troll szivárogtatott, azt sem tudjuk kizárni, hogy lehallgatókészülékek is lehetnek az épületben. Emiatt a fontosabb kampánymegbeszéléseket ezután nem itt fogjuk megtartani – mondta Pikó. Ligeti Miklós szerint zavarba ejtő, folytatta , hogy a rendőrség ebben az esetben hirtelen házkutatással és lefoglalással nyitott. Ennek indokolására mondhatják azt a nyomozók, hogy most van kampány és aláírásgyűjtés, most vannak forró nyomon. – Úgy is járhat azonban a rendőrség, mint a Móra Veronika vezette Ökotárs Alapítvány ügyében pár éve: flottademonstrációt tartottak, majd magyarázkodhattak, miért kellett kivonulniuk harminc fővel – mondta Ligeti Miklós. – Emberek dolgoznak ennél az asztalnál, ahol most mi is ülünk – ezt válaszolta Pikó András a kampányközpontban, amikor arról kérdeztük: pontosan mi történik azon a képen, amelyet a Magyar Nemzet közölt, és ami miatt vélhetően az egész nyomozás elindult. Pikó szerint a képből semmiképp sem lehet arra következtetni, hogy ők tiltott adatrögzítést végeznek. A kulcskérdés az, hogy tiltott adatrögzítésnek csak az számít, amikor személyes információkról beszélünk. Ehhez képest Pikó közlése szerint ők nem csináltak mást, mint a kitöltött és az üresen maradt ajánlóívek azonosítóját rögzítették. Erre azért volt szükség, hogy tudják, melyik képviselőjelölthöz tartoznak az iratok, melyik önkéntes vette át, mikor érkezett vissza a központba és ki vette át az aktivistától. Ennek a rendszernek köszönhető az is, hogy miután észrevették két ajánlóív hiányát, rögtön vissza tudták nézni, kinél kell ezeket keresni, majd meg is találták a papírokat.

Megkérdeztük Pikót arról is, megbánták-e a kép feltöltését, hiszen ez félreértésekre adhat okot. – Tanultunk a történetből, rájöttünk arra, hogy

az orosz módszerek, például a trollhadviselés, a mi hazai környezetünkben is jellemző.

Pikó elismerte azt is, hogy „elképesztően” naivak és gyanútlanok voltak. – A civil életben egy aktivistacsoport működésében természetes, hogy dicsérjük egymást. Tessza azt szerette volna, ha elismerjük azoknak a munkáját is, akik nem az utcán kampányoltak, hanem a központban ülnek – hangsúlyozta a VIII. kerületi aspiráns, hozzátéve: fel kellett volna mérniük a kockázatot, ebben hibáztak. Pikó András többször kijelentette, nem ijedt meg és nem lép vissza a jelöltségtől. Felvetésünkre azonban azt mondta, megértené, ha ezek után a stábjából bárki úgy döntene: elég volt. - Az önkétesség addig tart, amíg a jó ügy iránti elkötelezettség nem hordoz személyes kockázatokat. Itt senki sem arra szerződött, hogy rendőrségi kihallgatásokra járjon. Ha bárki befejezné, akkor megköszönném neki a munkáját és azt mondanám, a választás után találkozunk – jelezte a polgármester-jelölt, hozzátéve: eddig egyetlen ember sem állt fel.

Kamupártok, Kubatov-lista: sohasincs eredmény

– Azt nem lehet állítani, hogy a választásokat érintő ügyekben a rendőrség ne indítana eljárást, más kérdés, hogy ezek nem vezetnek eredményre – mondta Ligeti Miklós. A Transparency International Magyarország jogi igazgatója szerint egyes kamupártok ügyében például nyomozott a rendőrség, meg is állapította, hogy történtek ajánlóív-hamisítások, de azt nem tudta kideríteni, hogy ezeket ki követte el. Gyűjtésünkből kiderül: a hatóságok feltűnően lassúak, eredménytelenek, ha olyan ügyben kellene eljárniuk, amelyben a Fidesz kétes adatkezelését kellene vizsgálniuk.

LEVELEZŐK A 2018-as választások előtt én is azok közé kerültem, akiket e-mailben keresett meg Bakondi György a fidesz.hu-s email-címéről anélkül, hogy valaha is megadtam volna az adataimat az kormánypártnak – nyilatkozta lapunknak egy neve elhallgatását kérő civil, aki másfél éve feljelentést tett „jogosulatlan adatkezelés” miatt. Mondanom sem kell – folytatta –, hogy nem indult eljárás, elutasították a megkeresésemet. Ügyvédi tanácsra ekkor felszólította a Fideszt, Orbán Viktort és Bakondi Györgyöt, nyilatkozzanak az adatai kezeléséről – de válaszra sem méltatták. Forrásunk pert indított a Fidesz és Bakondi György ellen. Másfél év alatt odáig jutott, hogy volt két tárgyalás az ügyben. KUBATOV A kormánypárttól közismerten nem áll távol, hogy listázza szimpatizánsai személyes adatait. 2007-ben a Magyar Rádió tett közzé egy hangfelvételt, amelyen a Fidesz egyik állítólagos választókerületi koordinátora arra buzdította az akkori „szociális népszavazás” kampány kapcsán az aktivistákat, hogy ne is annyira az aláírásra hajtsanak, hanem tudják meg a felkeresettek párthovatartozását. A Fidesz akkori kampányvezetője, a jelenlegi főpolgármester, Tarlós István akkor úgy fogalmazott, nem látott olyan listát, amin a szavazókat megjelölték volna. 2010-ben a Kuruc.info tett közzé egy hangfelvételt, amely a fideszes fiatalok balatonszárszói nyári egyetemén készült. Ezen az akkori kampányigazgató, Kubatov Gábor hallható. Arról beszélt, milyen szavazó-nyilvántartási rendszert hoztak létre az elmúlt években. Szerinte ennek a segítségével győzhetett a fideszes Páva Zsolt a 2009-es időközi polgármester-választáson. A felvételen Kubatov azzal dicsekedett, hogy Pécsen 36500 szavazót „személyesen ismertek”, mindenkiről tudták a nevét, korát, s azt, hogy mennyire Fidesz-támogató, mi a telefonszáma, mobilszáma, e-mailcíme. A felvételen Kubatov azt is megpendítette, hogy Pécsen név szerint is tudták, „kik azok a komcsik”, akik nem Pávát vagy Fideszt támogatták. Kubatov azt is elárulta, hogy a Fidesz-elnökség elfogadta a javaslatát, miszerint a párt térjen át a pécsihez hasonló, országos nyilvántartásra. Bár az Országos Választási Bizottság (OVB) megállapította a jogsértést, és az ügyben az MSZP feljelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészségen (KNYF) személyes adatokkal való visszaélés gyanújával, az ügyészség gyakorlatilag azonnal visszadobta az ügyet, arra hivatkozva, hogy „nem találta megalapozottnak” a feljelentést. KAMPÁNYCSEND A 2010-es választásokon is előkerült a téma: ekkor arról készült hangfelvétel, hogy a XIII. kerületi Fidesz-pártirodából mozgósítottak a Kubatov-lista alapján, a kampánycsend idején. A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy jogsértés történt, ám a rendőrség itt is tétlen maradt. SOPRON 2018 áprilisában az akkor még ellenzéki hangvételű Hír Tv szerzett meg egy soproni listát, amelyet szerintük a kormánypárt még 2014-ben készített a helyi egyházi vezetőkről, véleményvezérekről. A lista aprólékosan tartalmazta, hogy az egyes helyi hangadóknak milyen a kapcsolati köre, a személyisége, milyen emberi tulajdonságai vannak, illetve tanácsokat adnak, hogyan lehet megközelíteni és behálózni a célszemélyt. Mellettük szerepeltek az adott személyek adatai, elérhetőségei. A Fidesz soproni alapszervezete tagadta az ügyet. Az Együtt feljelentést tett, ám nincs nyoma a hatósági következményeknek.

POSZT 2019 májusában is becsúszott egy kis malőr a Fidesz kampánygépezetébe. Az EP-kampány finisében a fideszes képviselőknek is be kellett ülniük a pártirodákba, hogy végighívják a választókat. Zsigmond Barna Pál újpesti képviselő ezt a feladatot annyira komolyan vette, hogy a Facebookra ki is posztolt egy képet, amint egy lista alapján telefonál. Ez kísértetiesen emlékeztetett azokra, a korábban a 444.hu-által megszerzett ívekre, amelyeken feltüntették, hogy a választók közül ki a támogató, az elutasító és a bizonytalan. Miután a hírportál írt az ügyről, a politikus leszedte a képet, majd újra közölte, de erről már levágták az előtte heverő Kubatov-listát. Az ügyben nyomozásnak, hatósági eljárásnak nincs nyoma.