Közmunkások terítik a Fidesz kampányanyagát Komlón

Alternatív tanórákkal tiltakoznak diákok pénteken a köznevelési törvény legutóbbi, önkényes módosításai ellen, arra kérve társaikat: ezen a napon ne menjenek be „hagyományos” iskolai órájukra.

Az akciót az augusztus 31-i budapesti diáktüntetés szervezői jelentették be, s több csoport és szervezet – mint a Diákszolidaritás Akció, a Szabad Egyetem, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete – is csatlakozott hozzájuk.

Az alternatív tanórákon arról beszélgetnek majd diákok, szülők, tanárok, hogyan lehetne valóban jó irányba terelni az elavult köznevelési rendszert. Budapesten az Aurórában egész napos programsorozatot szerveztek, de lesznek programok Pécsen, Szombathelyen, Szegeden is. A diákok egyebek mellett a szabad tankönyvválasztást, az intézményvezetők kinevezésénél véleményezési jogot, oktatási ügyekben széles körű társadalmi egyeztetéseket szeretnének. Az aHang platformon indult petícióhoz már több mint 11 ezren csatlakoztak.