Újraindul a MÚOSZ újságíró-iskolája

A rendszerváltás előtti és utáni újságíró-generáció zöme vagy tanult, vagy tanított a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) Bálint György Újságíró Akadémiáján. Az idén 65 éves iskola az elmúlt két tanévben kizárólag fotóriporterek számára indított kurzusokat, most azonban újraindul az oktatás másik hagyományos lába, az írott és az elektronikus sajtó majdani munkatársainak képzése is. 1990 előtt ezen a területen úgyszólván monopolhelyzete volt az újságíró-szövetség iskolájának, de a gyakorlatorientált oktatás pozíciója abban az időszakban is erős maradt, amikor már a felsőoktatásban is megjelent a média-tematika. Az újságíró-iskola olyan érettségizett (akár már a felsőoktatásban tanuló vagy felsőfokú végzettséggel is rendelkező) jelentkezőket vár, akik az újságíró hivatáshoz elengedhetetlenül szükséges íráskészséggel, általános műveltséggel, közéleti tájékozottsággal rendelkeznek. A képzés első nyílt napjára és a felvételi beszélgetések első körére a múlt héten került sor a Vörösmarty utcai MÚOSZ-székházban, szombaton pedig a második alkalom következik. A tanév szeptember közepén indul, és várhatóan május végéig tart.